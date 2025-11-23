Z výher se radovalo Japonsko. Mužům kraloval Rjoju Kobajaši, jenž se ujal vedení v hodnocení SP, v ženském závodě uspěla stejně jako v sobotu Nozomi Marujamaová.
Koudelka v neděli v Norsku nenavázal na odpolední kvalifikaci, v níž skočil 125,5 metru a obsadil 27. místo. Jeho soutěžní pokus měřil 5,5 metru méně, což na účast ve finálové třicítce nestačilo. Ani ve druhém závodu sezony šestatřicetiletý veterán nebodoval, v sobotu byl sedmatřicátý.
Indráčková v prvním kole předvedla skok dlouhý 122,5 m a obsadila 20. příčku. Ve druhém se devatenáctiletá česká reprezentantka zlepšila na 127,5 a v konečném pořadí se o dvě pozice posunula.
Zaznamenala tak nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře. Jejím dosavadním maximem bylo 20. místo ze sobotního úvodního závodu nové sezony, ve kterém se poprvé dostala do elitní dvacítky.
Kobajaši vybojoval vítězství díky nejdelšímu skoku druhého kola, výkonem 139,5 metru v houstnoucím sněžení navázal na 138 z prvního pokusu. O 3,2 bodu předstihl mistra světa Domena Prevce ze Slovinska, který neudržel vedení z prvního kola. Třetí skončil osmadvacetiletý Němec Felix Hoffmann, jenž se na stupně vítězů probojoval poprvé v kariéře. Obhájce trofeje Daniel Tschofenig z Rakouska se musel po sobotním triumfu spokojit se sedmým místem.
Marujamaová vyhrála za skoky dlouhé 134 a 133 metrů. Japonka zvítězila s náskokem 28,8 bodu před Heidi Traaserudovou z Norska, třetí byla obhájkyně celkového prvenství Nika Prevcová ze Slovinska.
Závody SP ve skocích na lyžích v Lillehammeru
Muži: 1. R. Kobajaši (Jap.) 290,5 b. (138+139,5 m), 2. D. Prevc (Slovin.) 287,3 (140+139), 3. Hoffmann 286,2 (139+138), 4. Raimund (oba Něm.) 285,4 (134,5+137,5), 5. Kraft (Rak.) 282,7 (135,5+135), 6. Lanišek (Slovin.) 280,2 (138,5+135), ...43. Koudelka (ČR) 104,7 (120).
Ženy: 1. Marujamaová (Jap.) 283,6 b. (133+134 m), 2. Traaserudová (Nor.) 254,8 (127,5+130), 3. Prevcová (Slovin.) 250,4 (128+123), ...18. A. Indráčková (ČR) 211,6 (122,5+127,5).