Nejprve obavy, pak velká vítězství. Jak Bassinová kraluje obřímu slalomu

Když před víkendovými závody přijela do slovinské Kranjské Gory a prohlížela si sjezdovku, na které se má jet, optimismem příliš neoplývala.

„Byla hodně ledovatá a hrbolatá,“ líčila Bassinová. „Já mám sice ledovaté sjezdovky ráda, ale musí víc držet. Proto jsem se i trochu bála.“

Během závodů to však nebylo poznat.

Sobotní obří slalom 24letá Italka vyhrála jasným způsobem. V prvním kole předvedla nejrychlejší jízdu, ve druhém druhou nejrychlejší.

V neděli se pak u ní sice lehce projevila únava a po prvním kole byla druhá, v další jízdě však znovu předvedla suverénní výkon a šla do průběžného vedení.

Z prvního místa už ji mohla sesadit jen Mikaela Shiffrinová. Bassinová ji napjatě sledovala z dojezdového prostoru, čekala, jak si její americká soupeřka povede.

Brzy bylo jasné, že ji Shiffrinová tentokrát neohrozí.

„Ve druhém kole jsem ze sebe vydala všechnu energii,“ říkala Bassinová. „Když jsem pak viděla zelenou vedle mého jména a to, jak Shiffrinová ztrácí, emoce uvnitř mě explodovaly.“

Bassinová pumpovala rukama a poskakovala po dojezdové ploše. Vzápětí za ní přiběhly její soupeřky a gratulovaly jí.

„Ani nevím, jak mám popsat to, co teď cítím,“ soukala Italka ze sebe. „Je to něco silného, neuvěřitelného. Je prostě úžasné v takovýchto podmínkách vyhrát dva závody.“

V posledních měsících tyto emoce zažívá pravidelně. Vždyť v obřím slalomu to pro ni ve Slovinsku bylo už třetí a čtvrté vítězství v aktuální sezoně.

Jen jednou se stalo, aby ho nevyhrála. Bylo to ve francouzském Courchevelu, kde vypadla. Dva dny předtím ale na stejném místě triumfovala a stejně tak i v úvodu sezony v rakouském Söldenu.

„Prožívám teď nejlepší okamžiky kariéry a moc si to užívám,“ vypráví. „Příliš se nezabývám budoucností a žiju den ode dne, závod od závodu. Snažím se pokaždé dělat všechno na maximum.“

Což se jí vyplácí.

Ve Světovém poháru Bassinová debutovala v roce 2014, na stupně vítězek se poprvé postavila v roce 2016 a premiérového triumfu se dočkala v roce 2019.

Ten největší průlom ale zažívá nyní.

„Myslím, že důvodem je kombinace více faktorů,“ říkala pro Olympic Channel. „Musíte být fit, fyzicky připraveni a mít pevnou mysl. Pokud vaše mysl ví, co má dělat, tělo bude následovat.“

Na svých oficiálních stránkách uvádí, že lyžování u ní dlouho nebylo jediným sportem. Tím, kolem kterého by se všechno točilo. V mládí se věnovala i tenisu, atletice a především gymnastice.

Lyže se pro ni číslem jedna staly až později.

Možná to bylo i kvůli tomu, že prý nemá ráda zimu a chlad. A že si také ráda přispí, což nešlo dohromady s brzkými ranními tréninky.

Má přezdívku Dory, to podle zapomnětlivé modré rybičky z animovaného filmu Hledá se Nemo. „Týmoví kolegové mi ji dali kvůli mé hlavě v oblacích,“ vysvětlovala.

Její specialitou je pochopitelně obří slalom, je v něm i juniorskou mistryní světa ze slovenské Jasné. V současnosti už to ale v jejím případě není jen o něm.

Za poslední rok totiž Bassinová vystoupala na stupně v pěti různých disciplínách.

„Všechno se ale pro mě stále odvíjí od obřího slalomu,“ líčí. „Když se mi v něm daří a jsem v něm vyrovnaná, pak se mi daří i v dalších disciplínách.“

Právě důvěra ve své schopnosti a píle, to jsou její klíče k úspěchu.

„I když slalom speciál a rychlostní disciplíny pro mě nejsou tak přirozené jako obří slalom, díky spoustě práce a tréninku vím, že můžu být konkurenceschopná i v nich,“ popisuje. „Tak jsem se vyvíjela v minulé sezoně.“

Momentálně se nachází na prvním místě hodnocení obřího slalomu, na druhou Švýcarku Michelle Gisinovou má náskok 128 bodů.

V polovině Světového poháru je celkově třetí, na druhou Gisinovou ztrácí 92 bodů, na vedoucí Slovenku Petru Vlhovou 152 bodů.

V takovéto formě ale jen u třetího místa zůstat nemusí.

„Musím pokračovat ve své cestě,“ ví. „Pokud se má něco takového uskutečnit, je důležité zůstat věrný nastavené linii a dívat se jen kousek před sebe, ne daleko.“

A přesně tím se chce řídit.