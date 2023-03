Deset Norů v elitní desítce. Padesátku v Oslu vyhrál běžec na lyžích Krüger

Světový pohár v běhu na lyžích v Oslu Muži - 50 km volně s hromadným startem: 1. Krüger 1:55:01,5, 2. Holund -5,7, 3. Nyenget -12,6, 4. Andersen -21,2, 5. Tönseth -25,4, 6. Amundsen (všichni Nor.) -1:01,2. Průběžné pořadí SP (po 25 z 31 závodů): 1. Klaebo 2043, 2. Golberg (oba Nor.) 1862, 3. Pellegrino (It.) 1321, 4. Holund 1218, 5. Krüger 116, 6. Tönseth 1109, ...12. Novák 790, 49. Černý 271, 78. Šeller 150, 120. Fellner (všichni ČR) 53.