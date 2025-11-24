Albánská kometa nahání Shiffrinovou. Roste z Colturiové vládkyně slalomů?

Znovu šlo v jejím podání o jízdu par excellence. Lara Colturiová se i při slalomu v rakouském Gurglu prokličkovala mezi tyčemi k dalšímu druhému místu. Albánská teenagerka poráží už všechny až na jednu. Mikaela Shiffrinová totiž na prudkém svahu Kirchenkar opět vyučovala. A přestože obě dělí více než deset let, mají toho společného víc, než se na první pohled zdá.
Albánská lyžařka Lara Colturiová slaví druhé místo ve slalomu Světového poháru v rakouském Gurglu.

Už minulou zimu Colturiová ukázala, že patří mezi naprostou špičku.

Přitom na jejím začátku ještě vykládala: „V posledních dvou letech jsem cítila určitou úzkost z toho, že závodím proti někomu, jako je Shiffrinová, nebo proti závodnicím, které jsou na scéně už řadu let.“

Jenže pak odcestovala do Gurglu, kde ve slalomu získala své první pódium ve Světovém poháru — pouhých devět dní po osmnáctých narozeninách. Rychleji tehdy jela jen americká superstar. A na stupně vítězů se v minulé zimě podívala ještě v obřím slalomu v Kranjské Goře a švédském Aare.

Další triumf Shiffrinové. Americká hvězda v Gurglu ovládla i druhý slalom v sezoně

A teď? V parádních výkonech jen pokračuje!

Před týdnem byla v úvodním slalomu sezony ve finském Levi druhá. A když se v neděli přesně po roce vrátila do nadmořské výšky 2475 metrů na rakouský svah Kirchenkar, opět nestačila jen na královnu Shiffrinovou. Ta na náročné trati, kde místy sklon dosahuje až šedesáti procent, předvedla další suverénní jízdu a oslavila už 103. pohárový triumf.

Vítězka slalomu Mikaela Shiffrinová z USA slaví na pódiu v Gurglu společně s druhou Larou Colturiovou z Albánie a třetí Camille Rastovou ze Švýcarska.

„Odmala jsem Shiffrinovou obdivovala. Ve svém sportu dosáhla téměř dokonalosti — říkám schválně téměř, protože dokonalá být nemůžete. Vždycky byla mým idolem, ale vzhlížela jsem i k Lindsey Vonnové nebo Marcelu Hirscherovi,“ povídala Colturiová před svým debutem ve Světovém poháru.

Ten nastal v roce 2022 v Levi, kdy se ve věku 16 let stala třetí nejmladší lyžařkou, která kdy do seriálu nastoupila.

Mimochodem Shiffrinová si odbyla premiéru ve Špindlerově Mlýně v roce 2011, pouhé dva dny před svými šestnáctinami.

Vítězství číslo 99. Shiffrinová vládla v Gurglu, Dubovská dvaadvacátá

„Má solidní lyžařský styl, rychlost i skvělý instinkt,“ řekla o ní ten víkend ve Finsku Američanka.

Rozhodně ale tehdy netušila, že jednou z ní vyroste její současná největší soupeřka.

Máma olympijská šampionka

Není divu, že v Colturiové dřímá takový talent. Narodila se totiž olympijské vítězce v super-G ze Salt Lake City Daniele Ceccarelliové.

„Maminka je moje trenérka a zároveň nejlepší kamarádka. Trávíme spolu hodně času, dává mi technické rady, ale taky mi připomíná, abych si lyžování hlavně užívala.“

Rodiče stáli u její kariéry od začátku. Během první sezony ve Světovém poháru museli Daniela i otec Alessandro zvládat všechno sami, od přípravy lyží, studování trati, až po logistiku cestování.

Albánská lyžařka Lara Colturiová přijíždí do cíle druhého kola slalomu Světového poháru v rakouském Gurglu, kde obsadila druhé místo.

Dnes už má Colturiová k dispozici profesionální tým včetně fyzioterapeuta či nutričního specialisty. „Věděli jsme, že takhle to dlouhodobě nepůjde. Bylo to pro nás všechny už příliš. Pokud chcete dosáhnout vytouženého cíle, musíte pracovat i na nejmenších detailech,“ upozornila.

V přístupu k tréninku i závodění se navíc Shiffrinové v mnohém podobá. „Závodíme spolu už tři roky, ale ona je pořád ve své bublině – a za to ji obdivuji. Má kolem sebe tým a drží se ho bez ohledu na to, co se děje. Neustále je soustředěná.“

Zároveň vynechává rychlostní disciplíny a soustředí se výhradně na ty technické.

Skvěle rozjetou první sezonu ve Světovém poháru však tenkrát Colturiové přerušilo poranění kolene při tréninku v Courchevel-Méribelu.

Šestnáctiletá lyžařka Colturiová získala na MS juniorů zlato pro Albánii

Ale vzala to opět jako další výzvu. Začala klást důraz nejen na fyzickou kondici, ale také na psychiku. „Vím, jak důležitá je hlava. Používám různé techniky, třeba dechová cvičení, která využívám při tréninku i v závodech,“ vysvětlila.

Výsledek? Velkolepý návrat v podobě už zmíněných pódiových umístění.

Větší šance pod jinou vlajkou

Rodačka z Turína je aktuálně jedinou albánskou závodnicí v seriálu. Když v roce 2022 přijala občanství této země, způsobila rozruch.

„Lyžování je individuální sport, ne týmový jako fotbal. Tam by to bylo jiné,“ vysvětlovala tehdy svůj krok.

Alice Robinsonová z Nového Zélandu, Federica Brignoneová z Itálie a Lara Colturiová z Albánie pózují na stupních vítězů v Aare.

Jako reprezentantka Albánie mohla v elitním seriálu startovat díky systému „základních kvót“, který umožňuje i menším zemím nasadit alespoň jednoho závodníka.

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

V konkurenčním prostředí italské reprezentace by se na vrchol dostala mnohem pomaleji, změna občanství pro ni tedy byla jasnou cestou, jak urychlit posun mezi elitu.

Nešlo ale jen o závodění. Tím, že se přihlásila k Albánii, nezměnila jen vlajku u svého jména, dala navíc jasně najevo, že si svou kariéru chce psát sama.

A jak se blíží italská olympiáda, na níž alpské lyžařky pojedou v Cortině d’Ampezzo, má Colturiová velkou šanci přivézt zemi s dvouhlavým orlem ve znaku premiérovou medaili ze zimních her. Albánie dosud získala jen dva bronzy ze zápasu loni v Paříži.

Colturiová tak pomalu vystupuje ze stínu své matky a razí si vlastní cestu.

Přidá vytoužený kov pod pěti kruhy? A kdy konečně porazí i velkou Shiffrinovou?

