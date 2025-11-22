Historický úspěch Belgie. Lyžaře Marchanta nezlomilo ani rozdrcené koleno

Při slalomu Světového poháru v rakouském Gurglu vybojoval senzační druhé místo. A to přitom mohlo být ještě veseleji, na rovněž překvapivého vítěze Paca Rassata z Francie ztratil pouhých sedm setin.
Samozřejmě ale nijak nesmutnil. Po prvním kole byl devátý, ve druhé části předvedl druhou nejlepší jízdu. Když v cíli pozoroval, jak stoupá pořadím vzhůru, neustále se smál a kroutil hlavou.
A co teprve, když bylo jasné, že bude na stupních!
„Historický moment!“ okamžitě hlásal deník Het Nieuwsblad.
„Něco neuvěřitelného, vůbec nemám slov,“ soukal ze sebe zase Marchant. „Na tohle jsem čekal celý život.“
Je mu sedmadvacet let, zaměřuje se pouze na technické disciplíny a ve Světovém poháru si v Gurglu připsal 75. start.
Do nejlepší desítky dosud pronikl pouze třikrát, jeho životním výsledkem byla do této chvíle pátá pozice ze slalomu v Záhřebu v roce 2020.
Před startem zimy si nicméně věřil. „Příprava se vydařila. Chci být hlavně konzistentní,“ plánoval na tiskové konferenci před prvními slalomy. „Pokud by se mi podařilo jezdit kolem nejlepší patnáctky, byl bych spokojený.“
Hned při druhém startu dokázal víc než to.
Vášeň pro zasněžené svahy zdědil po rodičích, kteří ho na lyže postavili už ve dvou a půl letech.
Líčí, že byli doslova fanatická lyžařská rodina. Zatímco se jeho spolužáci ve škole bavili, jaké fotbalové zápasy je o víkendu čekají, on se těšil, až v pátek zazvoní zvonek, doma hodí tašku do kouta, nasednou do obytného vozu a vyrazí do Francie, Švýcarska nebo Rakouska za sněhem.
„Pamatuju si, jak jsme na zadních sedadlech se sestrou vždycky usnuli a probudili se až v horách,“ vzpomínal kdysi. „Celý víkend jsme lyžovali, pak se pozdě v neděli vrátili domů a v pondělí se šlo zase do školy.“
A tak to probíhalo týden co týden. Celou zimu.
Ve Švýcarsku ho rodiče přihlásili do lyžařského klubu Martigny. Marchantovým hlavním bodem sezony se staly místní závody Migros Grand Prix, na nichž své první lyžařské oblouky řezala třeba Jasmine Suterová.
Lyžařská elita v Česku
Postupně se lepšil, trenéři v něm objevili talent. Později si ho vyhlédl francouzský kouč Raphaël Burtin, pod nímž Marchant v pouhých sedmnácti letech naskočil do Světového poháru.
„Zpočátku jsem byl vnímaný trochu jako turista, který si chce zalyžovat. Ale postoje se postupně změnily,“ povídá. „Chápu, že moc jiných Belgičanů v zimních sportech není. Ovšem lidem se to líbí, snažím se je inspirovat.“
V roce 2016 si ve slalomu ve Val-d’Isére připsal osmnácté místo, jenže místo dalších podobných výsledků zničehonic musel spíš přemýšlet o zcela jiných věcech. O pár měsíců později si totiž v obřím slalomu ve Adelbodenu ošklivě poranil koleno.
„Bylo úplně zničené. Podstoupil jsem sedm operací a spoustu rehabilitací. Dva roky jsem nemohl lyžovat. Což je pro mladého závodníka vždycky dost hrozný scénář,“ popisoval.
Samozřejmě, že přemítal o své budoucnosti. Jestli mu stojí za to se ještě snažit vrátit. Nakonec však zvítězila láska k bílým svahům. „Řekl jsem si, že když už jsem tomu tolik obětoval, tak přece všechno nezahodím,“ pravil rázně.
Po dvouleté pauze se znovu vrátil do závodů, už při třetím startu si připsal páté místo v Záhřebu a prokousával se žebříčkem vzhůru.
V minulé sezoně osmkrát bodoval a ve slalomu ve Schladmingu dojel desátý. V létě podstoupil ještě jednu operaci kolene, z něhož mu doktoři odebrali některé zpevňující destičky. Taky si našel nového kouče, Francouze Gabriela Couleta.
„Dovedl na stupně americko-řeckého lyžaře A. J. Ginnise. Kéž by se mu se mnou podařilo něco podobného,“ zasnil se Marchant, když změnu oznamoval.
Splnilo se mu to.
Po historickém triumfu Brazílie i druhý slalom sezony přinesl pozoruhodný příběh.