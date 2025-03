Janatová opět v desítce. Dobrou formu potvrdila Češka i na 10 kilometrech v Oslu

SP v běhu na lyžích v Oslu 10 km volně Ženy: 1. Ilarová (Švéd.) 25:24,6, 2. H. Wengová (Nor.) -1,6, 3. Carlová (Něm.) -10,0, 4. Anderssonová (Švéd.) -16,3, 5. Johaugová (Nor.) -17,8, 6. Digginsová (USA) -24,7, ...10. Janatová -39,8, 42. Havlíčková -1:49,8, 53. Milerská -2:25,8, 58. Jaklová (všechny ČR) -3:50,5 Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. Digginsová 2071, 2. Carlová 1641, 3. Slindová (Nor.) 1515, 4. Niskanenová (Fin.) 1510, 5. Johaugová 1245, 6. H. Wengová 1240, ...8. Janatová 1179, 55. Havlíčková 245, 69. Antošová 177, 99. Beranová 74, 160. Milerská 9, 169. Jaklová (všechny ČR) 3