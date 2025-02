Černý byl ve sprintu klasicky v Cogne desátý, dvě Češky vypadly ve čtvrtfinále

Sprint klasicky

Muži: 1. Valnes 2:37,60, 2. Evensen -0,72, 3. E. Northug (všichni Nor.) -1,19, 4. Jouve -4,39, 5. Chavanat (oba Fr.) -4,61, 6. Anger (Švéd.) -5,00, ...10. Černý - vyřazen v semifinále, 16. Šeller (oba ČR) - vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1459, 2. Anger 1145, 3. Valnes 1084, 4. Lapalus (Fr.) 976, 5. Pellegrino (It.) 943, 6. Vermeulen (Rak.) 931, ...30. Novák 357, 54. Černý 205, 98. Šeller 85, 104. Fellner 76, 115. Tuž 68, 112. Bauer 67, 157. Dufek (všichni ČR) 18.

Ženy: 1. Dahlqvistová (Švéd.) 3:03,87, 2. Fähndrichová (Švýc.) -0,94, 3. Gimmlerová (Něm.) -1,25, 4. L.U. Wengová -3,57, 5. Stensethová (obě Nor.) -15,24, 6. Rydzeková (Něm.) -16,93, ...19. Janatová, 22. Antošová - vyřazeny ve čtvrtfinále, 31. Beranová (všechny ČR) - vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 31 závodů): 1. Digginsová (USA) 1546, 2. Slindová (Nor.) 1269, 3. Carlová (Něm.) 1237, 4. Niskanenová (Fin.) 1133, 5. Johaugová (Nor.) 1065, 6. Stadloberová (Rak.) 937, ...12. Janatová 816, 60. Havlíčková (ČR) 154, 61. Antošová 149.