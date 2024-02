Sprinty v Canmore vyhráli Klaebo a Svahnová, z Čechů byl nejlepší Černý

SP v běhu na lyžích v Canmore (Kanada) Sprint klasicky Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:01,29, 2. Jouve (Fr.) -0,47, 3. Valnes (Nor.) -0,61, 4. Vuorinen -1,94, 5. Mäki (oba Fin.) -2,83, 6. Halfvarsson (Švéd.) -5,77, ...21. Černý (ČR) vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 34 závodů): 1. Amundsen (Nor.) 1919, 2. Valnes 1643, 3. Klaebo 1543, 4. Golberg (všichni Nor.) 1422, 5. Moch (Něm.) 1017, 6. Nyenget (Nor.) 989, ...32. Novák 445, 78. Fellner 121, 91. Černý 87, 117. Šeller (všichni ČR) 42. Ženy: 1. Svahnová (Švéd.) 3:12,20, 2. Skistadová (Nor.) -2,13, 3. Sundlingová (Švéd.) -2,13, 4. Niskanenová (Fin.) -3,53, 5. Dahlqvistová -8,00, 6. Ribomová (obě Švéd.) -9,85, ...23. Beranová, 27. Janatová, 28. Antošová (všechny ČR) - vyřazeny ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 34 závodů): 1. Digginsová (USA) 2103, 2. Svahnová 1843, 3. Karlssonová (obě Švéd.) 1675, 4. Brennanová (USA) 1524, 5. Carlová (Něm.) 1492, 6. Niskanenová 1425...15. Janatová 786, 50. Beranová 215, 74. Antošová 91.