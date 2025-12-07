Švýcar Odermatt králem Beaver Creeku. Po sjezdu opanoval i obří slalom

Obří slalom Světového poháru v americkém Beaver Creeku vyhrál švýcarský favorit Marco Odermatt a navázal na čtvrteční triumf ze sjezdu. Obhájce celkového prvenství v SP i malého glóbu za obří slalom si připsal čtvrtý úspěch v olympijské sezoně.
Vítěz Marco Odermatt v cíli obřího slalomu v Beaver Creeku

Vítěz Marco Odermatt v cíli obřího slalomu v Beaver Creeku | foto: AP

Henrik Kristoffersen na trati obřího slalomu v Beaver Creeku
Lucas Pinheiro Braathen na trati obřího slalomu v Beaver Creeku
Marco Odermatt na trati obřího slalomu v Beaver Creeku
Marco Odermatt na trati obřího slalomu v Beaver Creeku
Odermatt za vítězstvím vykročil v prvním kole, ve druhém mu k celkově 49. triumfu v kariéře stačil až 25. čas. Ital Alex Vinatzer na druhé příčce za ním zaostal o 23 setin sekundy a poprvé v obřím slalomu skončil na pódiu. Oproti prvnímu kolu si polepšil o osm míst.

Třetí v Coloradu skončil se ztrátou 34 setin Henrik Kristoffersen z Norska, který se po prvním kole dělil o druhé místo s Lucasem Pinheirem Braathenem. Brazilský reprezentant v konečném pořadí klesnul na pátou příčku.

Odermatt si vítězstvím upevnil vedení v průběžném pořadí Světového poháru, ve kterém zatím získal 445 bodů. Vincent Kriechmayr z Rakouska, který v Beaver Creeku nestartoval, má na druhém místě 227 bodů, třetí Kristoffersen 218.

Švýcar Odermatt králem Beaver Creeku. Po sjezdu opanoval i obří slalom

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...

Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...

7. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  20:40

Moravec mladší už střílí extraligové branky. Těší mě, že máma gól viděla, říká

David Moravec mladší slaví premiérový zásah v dresu A mužstva Komety Brno v...

Hokejově vyrostl v Ostravě, kde ho na led přivedl táta David Moravec. Ano, ten. Vlasatá kometa, jak se mu říkávalo, člen naganské party, střelec vítězné branky z finále mistrovství světa 2001. David...

7. prosince 2025  20:23

