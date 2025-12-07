Odermatt za vítězstvím vykročil v prvním kole, ve druhém mu k celkově 49. triumfu v kariéře stačil až 25. čas. Ital Alex Vinatzer na druhé příčce za ním zaostal o 23 setin sekundy a poprvé v obřím slalomu skončil na pódiu. Oproti prvnímu kolu si polepšil o osm míst.
Třetí v Coloradu skončil se ztrátou 34 setin Henrik Kristoffersen z Norska, který se po prvním kole dělil o druhé místo s Lucasem Pinheirem Braathenem. Brazilský reprezentant v konečném pořadí klesnul na pátou příčku.
Odermatt si vítězstvím upevnil vedení v průběžném pořadí Světového poháru, ve kterém zatím získal 445 bodů. Vincent Kriechmayr z Rakouska, který v Beaver Creeku nestartoval, má na druhém místě 227 bodů, třetí Kristoffersen 218.