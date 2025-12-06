Americké rodeo. Zabystřan po čtrnáctém místě: Šílený závod, ale dobrá porce bodů

Minulá sezona pro něj byla životní. Poprvé se probojoval do elitní desítky Světového poháru, šestkrát byl v nejlepší dvacítce. Za takovými výsledky sjezdař Jan Zabystřan při prvních dvou startech aktuální zimy zaostal a dvakrát byl šestadvacátý. V tom třetím už ale znovu zazářil.
Jan Zabystřan během super-G v americkém Beaver Creeku

Jan Zabystřan během super-G v americkém Beaver Creeku | foto: AP

Jan Zabystřan během super-G v americkém Beaver Creeku
Jan Zabystřan během super-G v americkém Beaver Creeku
Jan Zabystřan si jedelpro životní osmé místo v superobřím slalomu Světového...
Jan Zabystřan v cíli sjezdu do kombinace dvojic na MS v Saalbachu
17 fotografií

V pátečním super-G v americkém Beaver Creeku skončil čtrnáctý. Na vítězného Rakušana Vincenta Kriechmayra ztratil 1,79 sekundy a k první desítce, kterou uzavíral Ital Giovanni Franzoni, mu chybělo 29 setin.

„Nakonec čtrnácté místo, za což jsem rád. Dobrá porce bodů,“ těšilo sedmadvacetiletého Zabystřana.

Nicméně si zároveň povzdechl: „Ale samozřejmě škoda, že se to neodjelo celé a nešlo o úplně regulérní závod. Ale tak to je. Děláme alpské lyžování, soutěžíme venku, a tak to občas bývá.“

Podmínky tentokrát skutečně vůbec nepřály.

Už dopředu se vědělo, že druhá zámořská zastávka bude problematická. Organizátoři řešili trable se sněhem, v předstihu upravovali program a zkracovali trať. Super-G se mělo jet podle původního harmonogramu v sobotu, ale nakonec ho muži absolvovali už o den dřív.

Jan Zabystřan během super-G v americkém Beaver Creeku

I tak nebylo vůbec jasné, jestli se odjede. Na sjezdovce Birds of Prey se válela mlha, sypal se sníh, místy zase silně foukalo.

Pořadatelé začátek o půl hodiny posunuli. Počasí se neustále měnilo a co chvíli výsledkový servis hlásil: Start se odkládá, čekáme na lepší podmínky!

„Šílený závod. Sněžilo, foukalo, často se starty odkládaly, naštěstí aspoň první třicítku pustili,“ říkal Zabystřan.

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

Právě proto jeho povzdech. Ve startovní listině figurovalo 68 mužů, rozhodčí ovšem na trať vyslali jen první třicítku, načež klání ukončili. Závodit dál by byl přílišný risk.

„Roli tedy hrálo štěstí,“ říkal Čech, jenž se pustil na trať jako čtyřiadvacátý. „A taky to, že jsem si minulý rok vyzávodil čísla v první třicítce. Naštěstí se výsledky počítají, ale je to samozřejmě škoda.“

Když se Zabystřan pustil na svah, počasí se navíc mírně zhoršilo. „Nahoře jsem hned v první bráně chytil mrak. Vůbec jsem nevěděl, jestli jedu správně. Ale naštěstí jsem bránu trefil. Pak už to bylo lepší,“ hodnotil.

I proto v horní pasáži ztratil nejvíc času a na úvodním mezičase figuroval na šestnáctém místě. Zbytek? Už mnohem lepší.

Lyže, bicí, obří vůle. Hudec o kapele s Kosteličem i fíglech, jak odbourat strach

Ve spodních částech tolik neztrácel, v poslední pasáži měl dokonce devátý nejrychlejší průjezd. Což mu v součtu vyneslo čtrnáctou pozici.

„Jízda ale byla strašné rodeo, lyže mi klepaly. Nějak jsem dal prudkou část, rovina už pak byla lepší,“ povídal.

Jan Zabystřan během super-G v americkém Beaver Creeku

Po zastávkách v zámoří nyní sjezdaře čeká přesun do Evropy, kde od šestnácté prosince pojedou v italské Val Gardeně.

„Teď se balím, odjíždíme do Val Gardeny, kde nás čeká další štace závodů. V Itálii pojdeme nakonec třikrát, přeložili tam totiž jeden zrušený sjezd odsud,“ líčil Zabystřan.

Do další přípravy se bude moci pustit s cenným výsledkem v zádech.

6. prosince 2025

Americké rodeo. Zabystřan po čtrnáctém místě: Šílený závod, ale dobrá porce bodů

Minulá sezona pro něj byla životní. Poprvé se probojoval do elitní desítky Světového poháru, šestkrát byl v nejlepší dvacítce. Za takovými výsledky sjezdař Jan Zabystřan při prvních dvou startech aktuální zimy zaostal a dvakrát byl šestadvacátý. V tom třetím už ale znovu zazářil.

