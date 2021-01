ONLINE: Ledecká jede v Ga-Pa superobří slalom. Jak si v závodě vede?

Původně měly lyžařky v sobotu absolvovat sjezd.



Jenže počasí řeklo ne. Lyžařky nemohly absolvovat ani jeden z přípravných tréninků pro nejrychlejší alpskou disciplínu a pořadatelé tak museli improvizovat.

Místo sjezdu tak lyžařky dvakrát pojedou superobří slalom.

„Mrzí nás to, ale zase máme radost, že se tady uskuteční alespoň ty dva závody,“ uvedl sportovní ředitel německého lyžařského svazu Wolfgang Maier.

Možná i to trochu pomohlo Ester Ledecké, která stále léčila bolavé tělo po sobotním těžkém pádu v Crans Montaně. V pondělí a úterý měla úplné volno a pouze odpočívala. Momentálně ji tak trápí pouze zašitý ret.

„Je tam bolest, která časem přejde. Z preventivních důvodů jí ale pusu zatejpujeme, aby se případně stehy nepoškodily,“ říká fyzioterapeut Michal Lešák.

Nic dalšího by Ledeckou trápit nemělo.

„Důležité je, že otok obličeje zmizel. Odřeniny se léčí dobře a rameno, které ji omezovalo při startech, je v pořádku. Půjde do toho naplno, protože není, co by ji momentálně limitovalo,“ líčí Lešák.

Závod s jedničkou zahajuje Stephanie Vernierová, devítku má Lara Gutová-Behramiová - vítězka super-G z Crans Montany.

Ledecká vyráží s číslem 15 hned po vedoucí ženě Světového poháru Petře Vlhové.

Zaútočí znovu na pódium?

Sledujte v online reportáži.