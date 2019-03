ZÁPISNÍK: Další sláva na horách. Dočká se i Samková?

Světový pohár v alpském lyžování je zpět v Česku po osmileté pauze, první den vyšel. Tato země sice nemá velehory a zimy bývají poslední dobou až příliš suché, přesto se tu už odehrálo ledaco.

Sjezdaři i klasici na lyžích. Skokani. Freestylové disciplíny snowboardistů. Akrobatičtí lyžaři vedení tehdejší ikonou Alešem Valentou. „I Krausík,“ připomíná Eva Samková svého manažera Tomáše Krause, bývalé skikrosařské eso. Ti všichni si užili privilegium špičkových závodů před domácím publikem. Jako lyžařka Kateřina Pauláthová, která v pátek vstříc výjimečnému zážitku vyjela i s prasklým meniskem, a ač nedokončila, líčila: „Stálo to za to.“

Může být další na řadě právě olympijská šampionka Samková, nejlepší snowboardkosařka současnosti? „Chtěla bych to, hrozně moc. A myslím, že je to proveditelné,“ říkala ve Špindlerově Mlýně. Rodačka z Vrchlabí to sem měla kousek a atmosféra ji vtáhla: „Ale věřím v to, že kdybychom měli v Česku snowboardcrossový svěťák, tak přijde taky tolik lidí.“

Postupné odškrtávání úkolů dobře zná současný organizátorský tým. Nejprve vůbec přesvědčit „vrchnost“. Najít termín. Sehnat prostředky. Doufat, že zima bude štědrá se sněhem... „Třeba rok před olympiádou by to určitě bylo zajímavé. Prostě to nějak navázat na hry, kdy zájem o náš sport stoupá,“ věří Samková.

Ona sama způsobila falešný poprask, když zažertovala, že pojede ve Svatém Petru jako předjezdkyně. „Že se toho někdo chytil,“ bavila se. „Tuhle sjezdovku bych vůbec nesjela. Mamka mi říkala, že jsem černou tady ve Svaťáku dala v pěti letech, ale bůhvíjak. Prudké svahy tolik nemusím.“

Třeba se i ona dočká svého.