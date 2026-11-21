Minulý týden v Levi měla Dubovská v prvním kole dvacátý čas, ale nadějně rozjeté druhé kolo po chybě nedokončila. Tentokrát bude mít výhodu čisté trati, finálovou část bude zahajovat ve 13:30.
Nejlepší první kolo, jehož průběh zejména v úvodu ovlivnila proměnlivá viditelnost kvůli mlze, předvedla Swennová Larssonová. Vede o 24 setin před Larou Colturiovou z Albánie, o další dvě setiny zpět je Italka Lara Della Meaová. Vítězka úvodního slalomu v Levi Němka Emma Aicherová je průběžně třináctá se ztrátou 1,28 sekundy na čelo.