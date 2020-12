Být jako Hirscher? Odermatt zatím vášně brzdí: Jsem ještě na začátku

Že bylo jen otázkou času, kdy bude tak vysoko, předpovídali mnozí.

Bývalý lyžař a expert televizní stanice Eurosport Edward Drake o něm tvrdí: „Pokud je to možné, to on by mohl být nástupcem Hirschera.“

Samotný Marcel Hirscher zase na začátku minulého roku pronesl: „Odermatt může vyhrát Světový pohár, olympiádu, cokoliv, co bude chtít.“

A co na to sám Odermatt? „Beru to jako kompliment. Ale v mužích jsem zatím vyhrál jen dva závody. Kdybych se cítil jako Hirscher, bylo by to arogantní. Jsem stále ještě na začátku své cesty,“ líčí skromně třiadvacetiletý Švýcar.

V hodnocení lyžařského seriálu je po šesti závodech na druhém místě, na prvního Francouze Alexise Pinturaulta ztrácí jen 15 bodů. Na třetího Slovince Filipa Zubčiče má naopak náskok 53 bodů.

„V budoucnu pro mě bude celkové pořadí určitě velký cíl, ale nemyslím si, že ještě letos,“ tvrdí Odermatt. „Je ale pravda, že člověk nikdy neví,“ usmívá se.

Výhodou nadějného Švýcara je všestrannost. Daří se mu jak v technických, tak i v rychlostních disciplínách. Před dvěma roky na juniorském světovém šampionátu v Davosu vybojoval čtyři individuální zlaté medaile – jen tu ze slalomu nezískal.

„Abych byl vysoko ve Světovém poháru, musím vyhrát spoustu závodů nebo být minimálně neustále na pódiu,“ uvědomuje si. „Je to pro mě velký krok, ale udělám pro to vše.“

Odermatt se narodil ve švýcarské obci Buochs, na lyže se postavil už ve 24 měsících a ve čtyřech letech se poprvé představil na závodech.

A u lyžování už zůstal.

Když vyrůstal, jeho hrdinou byl švýcarský fenomén Didier Cuche. „Celé mé dětství to byl jen on,“ říkal Odermatt v rozhovoru pro Olympic Channel. „Sledoval jsem každý jeho závod, počítal jsem všechny jeho body a vytvořil jsem si seznam všech jeho výsledků.“

Jak přešťastný proto jednou byl, když vyhrál závod, ve kterém bylo hlavní cenou den lyžování se slavným sjezdařem.

Švýcarská média Odermatta charakterizují jako závodníka, který může být světovou hvězdou nejen díky svým výkonům, ale i své povaze. Je otevřený, upřímný, už od mladého věku vystupuje jako profesionál.

Na svých oficiálních stránkách o sobě píše: „Když mě chcete lépe poznat, jeďte do Buochsu, najděte si nějakou louku nebo jiné krásné místo, sedněte si a užívejte si svěží vzduch a krásné výhledy.“

Jeho úspěch je založený i na obětavosti rodičů. Otec Walti, rovněž bývalý lyžař, vyprávěl, že předtím, než se jeho syn stal profesionálem, mu každou sezonu dílnou v suterénu rodinného domu prošlo sto párů Marcových lyží.

„Vedl jsem jiný život než 99 procent mých kamarádů,“ líčil Odermatt. „Pokud bych dělal normální práci, stačilo by, kdybych byl jeden ze sta. V tom, co dělám, ale musím být ten nejlepší, jinak to nikoho moc nezajímá.“

To ale nebyl jeho případ.

V mládeži se mu dařilo. Pokud tedy nevypadl. „Trenéři o něm říkali, že nejezdí ideální linii, ale tu, která je nejagresivnější,“ vzpomínal jeho otec.

Umístění ve Světovém poháru 114. místo – 2016/17

76. místo – 2017/18

24. místo – 2018/19

17. místo – 2019/20

To potvrdil i při svém prvním juniorském šampionátu v Soči 2016 – nedokončil kombinaci i slalom, zato byl jedenáctý ve sjezdu, třetí v super-G a vyhrál obří slalom.

Ve stejném roce absolvoval i premiéru ve Světovém poháru. Při obřím slalomu ve Svatém Mořici byl dvaadvacátý.

Prvního pódiového umístění mezi muži se dočkal o tři roky později, kdy byl v Kranjské Goře třetí. Od té doby na stupně vítězů vystoupal ještě šestkrát, z toho třikrát v letošní sezoně.

Švýcarský lyžar Marco Odermatt v obřím slalomu v Santa Caterině.

„Nečekal jsem, že v mém věku budu cílit na pódium nebo dokonce na vítězství. Plním si své sny,“ říká. Stále ale myslí ještě výš. „Určitě se chci pořád zlepšovat a na tom také každý den pracujeme.“

Pro letošní sezonu si zatím jasné cíle nedává. „Úspěšní fotbaloví trenéři říkají, že vždy myslí jen na ten zápas, co je čeká. Myslím, že u nás něco podobného platí ještě víc,“ líčí.

V současnosti se nachází na prvním místě žebříčku obřího slalomu. Když poprvé jel jako lídr soutěže, vykládal: „Ve startovní bráně jsem byl nervóznější. Byl to zcela nový pocit, takový zvláštní.“

Určitě si na něj ale rád zvykne.