Doba po Hirscherovi. Jak vyrovnaný Kilde překvapil i sám sebe

Od roku 2012 kraloval Světovému poháru. Dlouhých osm sezon v řadě Marcel Hirscher nepoznal v boji o velký křišťálový glóbus přemožitele.

Po odchodu fenomenálního Rakušana tak vyvstala otázka: Kdo usedne na lyžařský trůn nyní?

Hirscherův největší rival Nor Henrik Kristoffersen? Francouz Alexis Pinturault? To byla před začátkem sezony dvě nejvíce skloňovaná jména.

Teď však nejsilněji rezonuje jiné jméno.

Aleksander Aamodt Kilde.

„Dosáhl jsem svého dětského snu,“ radoval se 27letý Nor. „Byla to pro mě fantastická sezona, užíval jsem si každý moment a každý závod.“

„Jen je škoda, že jsme nemohli bojovat až do posledního závodu,“ mrzelo ho. „Ale zdraví lidí je důležitější. Rozhodnutí chápu, sport je teď na druhé koleji.“

Jeho triumf je i pro něj překvapením, nepatřil mezi největší favority. Vždyť až do letošního roku nebyl v celkovém hodnocení lyžařského seriálu výše než na sedmém místě.

„Kdyby se mě někdo před sezonou zeptal, co bych dělal, kdybych celkově vyhrál, odpověděl bych: Proč se na to ptáte? Bylo to tak daleko,“ vyprávěl v rozhovoru pro norská média.

Talentovaný závodník

V mládežnických kategoriích patřil mezi největší norské talenty, stal se juniorským mistrem světa v obřím slalomu, ve stejném roce celkově triumfoval i v Evropském poháru.

Nejen kvůli podobnosti jmen ho přirovnávali ke krajanovi Kjetilu André Amondtovi, čtyřnásobnému olympijskému vítězi a držiteli pěti zlatých medailí ze světových šampionátů.

„Nejsme sice příbuzní, jak by se podle jmen mohlo zdát,“ odpovídal Kilde na opakující se dotazy. „Ale je to můj vzor. On a Aksel Lund Svindal,“ říkal.

Po přechodu mezi seniory se postupně propracovával mezi špičku, v roce 2016 dokonce získal v super-G malý glóbus.

Zažíval ale i zklamání. Třeba na olympijských hrách nebo při mistrovství světa, kdy mu na šampionátu ve Svatém Mořici v roce 2017 chyběly tři setiny k cennému kovu.

I to ale Kildeho zocelilo.

Zaskočil i Svindala

Před sezonou změnil značku lyží, jako už tradičně absolvoval náročnou letní přípravu. „Je to potřeba. Sport je stále tvrdší a tvrdší a vy se tomu musíte přizpůsobit,“ vysvětloval.

A úspěch se dostavil.

V úvodním obřím slalomu v Söldenu sice skončil na 21. místě, potom ale začal jeho výsledkový vzestup. Ve všech závodech, které dokončil, se umístil v elitní patnáctce.

„Trochu mě překvapil,“ říkal Svindal. „V minulých letech měl jízdy, v nichž jel úžasně. Jenže potom měl i jízdy, v nichž dělal chyby. Letos byl vyrovnanější,“ dodal.

Kilde sice během Světového poháru zvítězil jen jednou - v superobřím slalomu ve středisku Saalbach-Hinterglem. K tomu ale přidal dalších šest pódiových umístění.

A tak se z původního plánu, kterým byly jednotlivé triumfy, ocitl ve hře o velký glóbus.

Vzhledem k šířícímu se koronaviru mezinárodní lyžařská federace už dříve zrušila finále Světového poháru v italské Cortině d´Ampezzo, skončit se mělo ve slovinské Kranjské Goře.

Jenže ani tam se nakonec nejelo.

A tak, byť bez velkých ovací, mohl slavit.