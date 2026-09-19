|Soutěž
|Světový pohár v alpském lyžování (FIS Alpine Ski World Cup)
|Období konání
|24. října 2026 – 25. března 2027
|Zahájení sezóny
|Sölden (ledovec Rettenbachferner), Rakousko
|Vrchol sezóny
|Mistrovství světa v alpském lyžování – Crans-Montana (1.–14. února 2027)
|Finále SP
|Sun Valley (Idaho), USA (18.–25. března 2027)
|Obhájci velkých glóbů
|Marco Odermatt (Švýcarsko) a Mikaela Shiffrinová (USA)
|Kde sledovat v TV
|Eurosport, ČT sport
SP v alpském lyžování 2026/2027: Program žen
Ženský kalendář nabídne závody v tradičních střediscích včetně slovenské Jasné a italské Cortiny d’Ampezzo. Rychlostní disciplíny se pojedou také ve Svatém Mořici a Val di Fassa.
|Datum
|Středisko
|Země
|Disciplína
|Vítěz
|24. – 25. 10. 2026
|Sölden
|Rakousko
|Obří slalom
|14. – 15. 11. 2026
|Levi
|Finsko
|Slalom
|21. – 22. 11. 2026
|Gurgl
|Rakousko
|Slalom
|28. – 29. 11. 2026
|Killington
|USA
|Obří slalom, slalom
|05. – 06. 12. 2026
|Mont Tremblant
|Kanada
|Obří slalom
|09. – 13. 12. 2026
|Beaver Creek
|USA
|Sjezd, Super-G
|18. – 20. 12. 2026
|St. Moritz
|Švýcarsko
|Obří slalom, Super-G
|22. 12. 2026
|Courchevel
|Francie
|Slalom
|28. – 29. 12. 2026
|Gosau
|Rakousko
|Obří slalom, slalom
|04. – 05. 01. 2027
|Flachau
|Rakousko
|Obří slalom, slalom
|07. – 10. 01. 2027
|Val di Fassa
|Itálie
|Sjezd, Super-G
|13. – 17. 01. 2027
|Cortina d’Ampezzo
|Itálie
|Sjezd, Super-G
|19. 01. 2027
|Kronplatz
|Itálie
|Obří slalom
|23. – 24. 01. 2027
|Jasná
|Slovensko
|Obří slalom, slalom
|29. – 30. 01. 2027
|Kranjska Gora
|Slovinsko
|Obří slalom, slalom
|01. – 14. 02. 2027
|Crans-Montana (MS)
|Švýcarsko
|Mistrovství světa (Sjezd, Super-G, Obří slalom, Slalom, Týmová kombinace)
|20. – 21. 02. 2027
|Lenzerheide
|Švýcarsko
|Super-G
|24. – 28. 02. 2027
|Garmisch-Partenkirchen
|Německo
|Sjezd
|06. – 07. 03. 2027
|Soldeu
|Andorra
|Obří slalom, slalom
|09. – 13. 03. 2027
|Narvik
|Norsko
|Sjezd, Super-G
|18. – 25. 03. 2027
|Sun Valley (Finále SP)
|USA
|Finále: Sjezd, Super-G, Obří slalom, Slalom, Týmová kombinace
SP v alpském lyžování 2026/2027: Program mužů
Muži se představí na tradičních sjezdovkách včetně italského Bormia, švýcarského Wengenu či Hahnenkammu v Kitzbühelu.
|Datum
|Středisko
|Země
|Disciplína
|Vítěz
|24. – 25. 10. 2026
|Sölden
|Rakousko
|Obří slalom
|14. – 15. 11. 2026
|Levi
|Finsko
|Slalom
|21. – 22. 11. 2026
|Gurgl
|Rakousko
|Slalom
|28. – 29. 11. 2026
|Copper Mountain
|USA
|Obří slalom, slalom
|01. – 06. 12. 2026
|Beaver Creek
|USA
|Sjezd, obří slalom, Super-G
|12. – 13. 12. 2026
|Val d’Isère
|Francie
|Obří slalom, slalom
|15. – 19. 12. 2026
|Val Gardena / Gröden
|Itálie
|Sjezd, Super-G
|20. – 21. 12. 2026
|Alta Badia
|Itálie
|Obří slalom, slalom
|23. 12. 2026
|Madonna di Campiglio
|Itálie
|Slalom
|26. – 29. 12. 2026
|Bormio
|Itálie
|Sjezd, Super-G
|02. – 03. 01. 2027
|Kranjska Gora
|Slovinsko
|Obří slalom, slalom
|09. – 10. 01. 2027
|Adelboden
|Švýcarsko
|Obří slalom, slalom
|12. – 17. 01. 2027
|Wengen
|Švýcarsko
|Sjezd, Super-G, slalom
|19. – 24. 01. 2027
|Kitzbühel
|Rakousko
|Sjezd (Streif), Super-G, slalom
|26. – 27. 01. 2027
|Schladming
|Rakousko
|Obří slalom, noční slalom
|30. 01. 2027
|Chamonix
|Francie
|Slalom
|01. – 14. 02. 2027
|Crans-Montana (MS)
|Švýcarsko
|Mistrovství světa (Sjezd, Super-G, Obří slalom, Slalom, Týmová kombinace)
|18. – 21. 02. 2027
|Garmisch-Partenkirchen
|Německo
|Sjezd, Super-G
|25. – 28. 02. 2027
|Saalbach
|Rakousko
|Sjezd, Super-G
|03. – 07. 03. 2027
|Kvitfjell
|Norsko
|Sjezd, Super-G
|13. – 14. 03. 2027
|Åre
|Švédsko
|Obří slalom, slalom
|18. – 25. 03. 2027
|Sun Valley (Finále SP)
|USA
|Finále: Sjezd, Super-G, Obří slalom, Slalom, Týmová kombinace
Češi ve Světovém poháru
- Jan Zabystřan: V prosinci 2025 se postaral o historický úspěch českého alpského lyžování, když vyhrál závod Světového poháru v super-G v italské Val Gardeně. Jako první český muž ovládl závod alpského Světového poháru.
- Ester Ledecká: Jedna z nejúspěšnějších českých zimních sportovkyň se dlouhodobě věnuje především rychlostním disciplínám – sjezdu a super-G. Do nové sezony vstoupí s novým materiálem. Po čtyřech letech opustila lyže Kästle a přešla ke značce HEAD.
- Martina Dubovská: Dlouholetá česká jednička v točivých disciplínách, která se zaměřuje především na slalom.
- Barbora Nováková: Česká reprezentantka, která se v poslední sezoně výrazněji prosadila také v rychlostních disciplínách. Na olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo byla 25. ve sjezdu a 14. v super-G.
Hlavní taháky sezóny 2026/2027
- Úvod v Söldenu (24.–25. října 2026): Světový pohár odstartují tradičně obří slalomy na rakouském ledovci Rettenbachferner. V Söldenu se na úvod sezony představí ženy i muži.
- Rychlostní závody v Bormiu a Kitzbühelu: Muži se na konci prosince představí na sjezdovce Stelvio v Bormiu, kde jsou na programu dva sjezdy a super-G. V lednu pak následuje tradiční zastávka v Kitzbühelu se závody na Hahnenkammu.
- Mistrovství světa v Crans-Montaně (1.–14. února 2027): Švýcarské středisko přivítá světovou elitu v jedenácti závodech o medaile. Ženský sjezd a super-G se pojedou na trati Mont Lachaux, mužské rychlostní disciplíny čeká Nationale dlouhá 3,8 kilometru.
- Finále v Sun Valley (18.–25. března 2027): Poslední závody sezony se uskuteční v americkém Idahu. Na programu jsou všechny čtyři individuální disciplíny a na závěr se rozdělí křišťálové glóby za sezonu 2026/2027.
Kdo vyhrál Světový pohár loni (sezóna 2025/2026)?
V minulé sezóně 2025/2026 se z celkového prvenství radovali favorité:
- Ženy: Velký křišťálový glóbus vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová (1 410 b.) před německou závodnicí Emmou Aicherovou (1 323 b.) a Švýcarkou Camille Rastovou (1 048 b.). Z českých reprezentantek skončila nejlépe Ester Ledecká na 17. místě (493 b.), Martina Dubovská obsadila 94. příčku (34 b.).
- Muži: Mezi muži dominoval švýcarský fenomén Marco Odermatt (1 626 b.), který za sebou nechal Lucase Pinheira Braathena (1 058 b.) a Atle Lie McGratha (936 b.). Český reprezentant Jan Zabystřan vybojoval 48. místo se ziskem 168 bodů.
Kde sledovat SP v alpském lyžování živě v TV a online
- Česká televize (ČT sport / ČT sport Plus): Nabídne v přímých přenosech závody s účastí českých reprezentantů a vybrané víkendové podniky.
- Eurosport: Vysílá kompletní program mužského i ženského Světového poháru včetně tréninků sjezdu a expertních studií.