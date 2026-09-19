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Program SP v alpském lyžování 2026/27: Kalendář závodů, výsledky, Češi

Kristýna Polášková
  9:00

Ester Ledecká při druhém tréninku na sjezd v Kvitfjellu | foto: AP

Světový pohár v alpském lyžování 2026/2027 odstartuje v říjnu obřím slalomem v rakouském Söldenu a vyvrcholí v březnu 2027 v americkém Sun Valley. V únoru je na programu mistrovství světa ve švýcarském středisku Crans-Montana. V článku najdete kompletní program závodů žen i mužů, přehled českých reprezentantů v čele s Ester Ledeckou a informace o televizních přenosech.
SoutěžSvětový pohár v alpském lyžování (FIS Alpine Ski World Cup)
Období konání24. října 2026 – 25. března 2027
Zahájení sezónySölden (ledovec Rettenbachferner), Rakousko
Vrchol sezónyMistrovství světa v alpském lyžování – Crans-Montana (1.–14. února 2027)
Finále SPSun Valley (Idaho), USA (18.–25. března 2027)
Obhájci velkých glóbůMarco Odermatt (Švýcarsko) a Mikaela Shiffrinová (USA)
Kde sledovat v TVEurosport, ČT sport

SP v alpském lyžování 2026/2027: Program žen

Ženský kalendář nabídne závody v tradičních střediscích včetně slovenské Jasné a italské Cortiny d’Ampezzo. Rychlostní disciplíny se pojedou také ve Svatém Mořici a Val di Fassa.

DatumStřediskoZeměDisciplínaVítěz
24. – 25. 10. 2026SöldenRakouskoObří slalom
14. – 15. 11. 2026LeviFinskoSlalom
21. – 22. 11. 2026GurglRakouskoSlalom
28. – 29. 11. 2026KillingtonUSAObří slalom, slalom
05. – 06. 12. 2026Mont TremblantKanadaObří slalom
09. – 13. 12. 2026Beaver CreekUSASjezd, Super-G
18. – 20. 12. 2026St. MoritzŠvýcarskoObří slalom, Super-G
22. 12. 2026CourchevelFrancieSlalom
28. – 29. 12. 2026GosauRakouskoObří slalom, slalom
04. – 05. 01. 2027FlachauRakouskoObří slalom, slalom
07. – 10. 01. 2027Val di FassaItálieSjezd, Super-G
13. – 17. 01. 2027Cortina d’AmpezzoItálieSjezd, Super-G
19. 01. 2027KronplatzItálieObří slalom
23. – 24. 01. 2027JasnáSlovenskoObří slalom, slalom
29. – 30. 01. 2027Kranjska GoraSlovinskoObří slalom, slalom
01. – 14. 02. 2027Crans-Montana (MS)ŠvýcarskoMistrovství světa (Sjezd, Super-G, Obří slalom, Slalom, Týmová kombinace)
20. – 21. 02. 2027LenzerheideŠvýcarskoSuper-G
24. – 28. 02. 2027Garmisch-PartenkirchenNěmeckoSjezd
06. – 07. 03. 2027SoldeuAndorraObří slalom, slalom
09. – 13. 03. 2027NarvikNorskoSjezd, Super-G
18. – 25. 03. 2027Sun Valley (Finále SP)USAFinále: Sjezd, Super-G, Obří slalom, Slalom, Týmová kombinace

SP v alpském lyžování 2026/2027: Program mužů

Muži se představí na tradičních sjezdovkách včetně italského Bormia, švýcarského Wengenu či Hahnenkammu v Kitzbühelu.

DatumStřediskoZeměDisciplínaVítěz
24. – 25. 10. 2026SöldenRakouskoObří slalom
14. – 15. 11. 2026LeviFinskoSlalom
21. – 22. 11. 2026GurglRakouskoSlalom
28. – 29. 11. 2026Copper MountainUSAObří slalom, slalom
01. – 06. 12. 2026Beaver CreekUSASjezd, obří slalom, Super-G
12. – 13. 12. 2026Val d’IsèreFrancieObří slalom, slalom
15. – 19. 12. 2026Val Gardena / GrödenItálieSjezd, Super-G
20. – 21. 12. 2026Alta BadiaItálieObří slalom, slalom
23. 12. 2026Madonna di CampiglioItálieSlalom
26. – 29. 12. 2026BormioItálieSjezd, Super-G
02. – 03. 01. 2027Kranjska GoraSlovinskoObří slalom, slalom
09. – 10. 01. 2027AdelbodenŠvýcarskoObří slalom, slalom
12. – 17. 01. 2027WengenŠvýcarskoSjezd, Super-G, slalom
19. – 24. 01. 2027KitzbühelRakouskoSjezd (Streif), Super-G, slalom
26. – 27. 01. 2027SchladmingRakouskoObří slalom, noční slalom
30. 01. 2027ChamonixFrancieSlalom
01. – 14. 02. 2027Crans-Montana (MS)ŠvýcarskoMistrovství světa (Sjezd, Super-G, Obří slalom, Slalom, Týmová kombinace)
18. – 21. 02. 2027Garmisch-PartenkirchenNěmeckoSjezd, Super-G
25. – 28. 02. 2027SaalbachRakouskoSjezd, Super-G
03. – 07. 03. 2027KvitfjellNorskoSjezd, Super-G
13. – 14. 03. 2027ÅreŠvédskoObří slalom, slalom
18. – 25. 03. 2027Sun Valley (Finále SP)USAFinále: Sjezd, Super-G, Obří slalom, Slalom, Týmová kombinace

Češi ve Světovém poháru

Hlavní taháky sezóny 2026/2027

  • Úvod v Söldenu (24.–25. října 2026): Světový pohár odstartují tradičně obří slalomy na rakouském ledovci Rettenbachferner. V Söldenu se na úvod sezony představí ženy i muži.
  • Rychlostní závody v Bormiu a Kitzbühelu: Muži se na konci prosince představí na sjezdovce Stelvio v Bormiu, kde jsou na programu dva sjezdy a super-G. V lednu pak následuje tradiční zastávka v Kitzbühelu se závody na Hahnenkammu.
  • Mistrovství světa v Crans-Montaně (1.–14. února 2027): Švýcarské středisko přivítá světovou elitu v jedenácti závodech o medaile. Ženský sjezd a super-G se pojedou na trati Mont Lachaux, mužské rychlostní disciplíny čeká Nationale dlouhá 3,8 kilometru.
  • Finále v Sun Valley (18.–25. března 2027): Poslední závody sezony se uskuteční v americkém Idahu. Na programu jsou všechny čtyři individuální disciplíny a na závěr se rozdělí křišťálové glóby za sezonu 2026/2027.

Kdo vyhrál Světový pohár loni (sezóna 2025/2026)?

V minulé sezóně 2025/2026 se z celkového prvenství radovali favorité:

  • Ženy: Velký křišťálový glóbus vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová (1 410 b.) před německou závodnicí Emmou Aicherovou (1 323 b.) a Švýcarkou Camille Rastovou (1 048 b.). Z českých reprezentantek skončila nejlépe Ester Ledecká na 17. místě (493 b.), Martina Dubovská obsadila 94. příčku (34 b.).
  • Muži: Mezi muži dominoval švýcarský fenomén Marco Odermatt (1 626 b.), který za sebou nechal Lucase Pinheira Braathena (1 058 b.) a Atle Lie McGratha (936 b.). Český reprezentant Jan Zabystřan vybojoval 48. místo se ziskem 168 bodů.

Kde sledovat SP v alpském lyžování živě v TV a online

  • Česká televize (ČT sport / ČT sport Plus): Nabídne v přímých přenosech závody s účastí českých reprezentantů a vybrané víkendové podniky.
  • Eurosport: Vysílá kompletní program mužského i ženského Světového poháru včetně tréninků sjezdu a expertních studií.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Olomouc B vs. Zlín BFotbal - 8. kolo - 19. 9. 2026:Olomouc B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
19. 9. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Slavia C vs. DomažliceFotbal - 7. kolo - 19. 9. 2026:Slavia C vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
19. 9. 10:15
  • 4.11
  • 3.96
  • 1.50
Motorlet Praha vs. BenešovFotbal - 7. kolo - 19. 9. 2026:Motorlet Praha vs. Benešov //www.idnes.cz/sport
19. 9. 10:15
  • 1.75
  • 3.67
  • 3.08
Loko Praha vs. Sparta BFotbal - 7. kolo - 19. 9. 2026:Loko Praha vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
19. 9. 10:15
  • 3.76
  • 3.95
  • 1.55
Pohánková vs. KnutsonováTenis - Semifinále - 19. 9. 2026:Pohánková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
19. 9. 12:00
  • 1.83
  • -
  • 1.98
De Stefanová vs. SamsonTenis - Semifinále - 19. 9. 2026:De Stefanová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
19. 9. 12:00
  • 2.64
  • -
  • 1.47
Program a výsledky
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Výsledky

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