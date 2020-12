Premiérový pohárový triumf. Cochran-Siegle ovládl super-G v Bormiu

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu Muži Superobří slalom: 1. Cochran-Siegle (USA) 1:29,43, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,79, 3. Sejersted -0,94, 4. Kilde (oba Nor.) -1:18, 5. M. Caviezel (Švýc.) -1,36, 6. Jansrud (Nor.) -1,37, 7. Baumann (Něm.) -1,45, 8. Kryenbühl -1,48, 9. Odermatt (oba Švýc.) -1,50, 10. Mayer (Rak.) -1,53. Průběžné pořadí super-G (po 3 ze 7 závodů): 1. M. Caviezel 225, 2. Kilde 172, 3. Kriechmayr 141, 4. Jansrud a Sejersted oba 140, 6. Cochran-Siegle 132. Průběžné pořadí SP (po 12 z 38 závodů): 1. Pinturault (Fr.) 462, 2. Kilde 425, 3. Odermatt 369, 4. Kristoffersen (Nor.) 312, 5. M. Caviezel 262, 6. Zubčič (Chorv.) 250.