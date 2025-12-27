Schwarz ovládl superobří slalom v Livignu, Zabystřan byl jedenadvacátý

Autor:
  13:38
Osm dnů po senzačním triumfu ve Val Gardeně obsadil lyžař Jan Zabystřan v dalším superobřím slalomu v Livignu 21. místo. V prosluněném italském středisku, kde se jel Světový pohár ve sjezdovém lyžování poprvé v historii, vyhrál Rakušan Marco Schwarz.

Jan Zabystřan na trati superobřího slalomu v Livignu. | foto: AP

Zabystřan minulý pátek ovládl závod Světového poháru jako první český sjezdař v historii. I díky tomu si sedmadvacetiletý český lyžař polepšil v nasazení a startoval mezi nejlepšími s číslem 17. Po výpadcích několika favoritů zvolil v horní části relativně opatrnější přístup a krátce před cílem netrefil ideálně skok, což ho stálo další desetiny sekundy.

V cíli byl Zabystřan dvanáctý s odstupem 93 setin na Schwarze. Jeho čas okamžitě vyrovnal další muž na startu Daniel Hemetsberger a později česko-rakouskou dvojici ještě několik soupeřů předstihlo. Body nicméně Zabystřanovi ani ve čtvrtém super-G olympijské sezony neunikly a udržel páté místo v hodnocení disciplíny.

Minus čtyřicet? Už brutální. Zabystřan o mrazech, adrenalinu i čiré euforii

Trochu překvapivým vítězem se stal Schwarz. Elitní slalomář už před Vánoci ukázal formu triumfem v obřím slalomu v Alta Badii, v super-G ale triumfoval poprvé v kariéře. Třicetiletý Rakušan i vinou vážného zranění kolena čekal na vítězství v SP dva roky, nyní vyhrál dva závody během necelého týdne.

„Musím říct, že sedět na tom křesle (pro lídra závodu) pro mě byla snad ještě větší zábava než samotná jízda,“ řekl Schwarz. Vzhledem k číslu 4 musel dlouhé desítky minut čekat na to, než se mohl radovat z výhry.

Za Schwarzem skončilo trio Švýcarů, z nějž nejhorší byl lídr seriálu i hodnocení disciplíny Marco Odermatt. Nejbližší Rakušanovi pronásledovatelé se vešli do devíti setin: druhý Alexis Monney ztratil 20, třetí Franjo von Allmen 25 a Odermatt 29 setin sekundy.

Druhý český reprezentant Tommy Lochmann stejně jako při debutu v SP ve Val Gardeně jízdu nedokončil, v závěru se nevešel do jedné z branek.

Světový pohár pokračuje 7. ledna slalomem v Madoně di Campiglio.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Livignu:

Muži - superobří slalom: 1. Schwarz (Rak.) 1:10,33, 2. Monney -0,20, 3. Von Allmen -0,25, 4. Odermatt (všichni Švýc.) -0,29, 5. Jocher (Něm.) a Paris (It.) oba -0,31, ...21. Zabystřan -0,93, Lochmann (oba ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 275, 2. Kriechmayr 209, 3. Haaser (oba Rak.) 146, 4. Schwarz 145, 5. Zabystřan 133, 6. Rogentin (Švýc.) 132.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 38 závodů): 1. Odermatt 855, 2. Schwarz 451, 3. Meillard (Švýc.) 380, 4. Haugan (Nor.) 360, 5. Pinheiro Braathen (Braz.) 358, 6. McGrath (Nor.) 342, ...22. Zabystřan 138.

Schwarz ovládl superobří slalom v Livignu, Zabystřan byl jedenadvacátý

Jan Zabystřan na trati superobřího slalomu v Livignu.

Osm dnů po senzačním triumfu ve Val Gardeně obsadil lyžař Jan Zabystřan v dalším superobřím slalomu v Livignu 21. místo. V prosluněném italském středisku, kde se jel Světový pohár ve sjezdovém...

27. prosince 2025  13:38

