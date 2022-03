Kriechmayr vyhrál ve finále Světového poháru po sjezdu i superobří slalom

Už jistý vítěz hodnocení super-G Nor Aleksander Aamodt Kilde skončil v posledním startu v sezoně čtvrtý. „Už mi chyběla síla, ale z glóbu jsem nadšený. Mám dva a to je nezapomenutelné do konce života,“ řekl v televizním rozhovoru Kilde, jenž vyhrál i pořadí sjezdu.

Kriechmayr porazil Odermatta o půl sekundy a ve finále SP vyhrál sjezd i super-G stejně jako před čtyřmi lety v Aare. „Je fantastické končit zimu na vítězné vlně. V sezoně jsem chtěl víc, ale především Aleks jezdil úžasně,“ řekl Kriechmayr po dvanáctém vítězství ve Světovém poháru.

Po pátečním závodu smíšených družstev jsou o víkendu na programu v Méribelu technické disciplíny a v těch ještě půjde o dva malé glóby. Pořadí obřího slalomu vede Sara Hectorová ze Švédska jen o pět bodů před Francouzkou Tessou Worleyovou. Ve slalomu je v čele Nor Henrik Kristoffersen o 48 bodů před krajanem Lucasem Braathenem. Oba závody se pojedou v neděli.