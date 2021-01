Rakušan Kriechmayr vyhrál kitzbühelský superobří slalom

Kriechmayr zvítězil o 12 setin sekundy před Švýcarem Marcem Odermattem. Výborné starty na Hahnenkammu má za sebou další Rakušan Matthias Mayer, který skončil třetí a navázal na druhé a třetí místo ze sjezdů.

„Dneska jsem si řekl ‚nech to jet‘ a poslal jsem to dolů nekompromisně,“ řekl Kriechmayr, vicemistr světa v super-G, jeho nejlepší disciplíně. V celkovém hodnocení v ní skončil v uplynulých čtyřech sezonách třikrát druhý a jednou třetí. Nyní se dostal do vedení. Pro pohárové vítězství si v superobřím slalomu dojel popáté.

Odermatt se na stupně vítězů v superobřím slalomu dostal podruhé v kariéře. „Dvanáct setin je skoro nic. Nebudu ale fňukat, je to skvělý,“ řekl. Za druhé místo získal 80 bodů do boje o velký křišťálový globus a na 195 bodů stáhl náskok vedoucího Alexise Pinturaulta z Francie, který ale zajel také dobře a byl jedenáctý.

Sjezdařský Světový pohár pokračuje v kvapíkovém tempu. V úterý pojedou muži slalom ve Schladmingu a ženy obří slalom v Kronplatzu.