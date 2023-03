Superobří slalom SP v Kvitfjellu ovládly Rakušanky. Vyhrála Ortliebová

SP ve sjezdovém lyžování Kvitfjell (Norsko) Ženy - super-G: 1. Ortliebová 1:29,25, 2. Venierová -0,12, 3. Gritschová (všechny Rak.) -0,38, 4. Goggiaová (It.) -0,69, 5. Aicherová (Něm.) -0,75, 6. Fluryová (Švýc.) -0,88. Průběžné pořadí super-G (po 7 z 8 závodů): 1. Curtoniová (It.) 332, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 313, 3. Hütterová (Rak.) 307, 4. Mowinckelová (Nor.) 306, 5. Brignoneová (It.) 288, 6. Shiffrinová (USA) 222. Průběžné pořadí SP (po 32 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 1828, 2. Gutová-Behramiová 1007, 3. Vlhová (SR) 975, 4. Brignoneová 859, 5. Goggiaová 800, 6. Mowinckelová 772, ...53. Dubovská (ČR) 117.