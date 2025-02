Zabystřan byl čtrnáctý v super-G v Crans Montaně, vyhrál mistr světa Odermatt

SP v sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko): Muži - superobří slalom: 1. Odermatt 1:21,53, 2. Monney (oba Švýc.) -0,28, 3. Paris (It.) -0,39, 4. Haaser (Rak.) -0,51, 5. Casse (It.) -0,58, 6. Sejersted (Nor.) -0,60, ...14. Zabystřan (ČR) -0,94. Průběžné pořadí super-G (po 6 z 8 závodů): 1. Odermatt 441, 2.Casse 260, 3. Kriechmayr (Rak.) 236, 4. Rogentin 235, 5. Von Allmen (oba Švýc.) 234, 6. Möller (Nor.) 220, ...23. Zabystřan 65. Průběžné pořadí SP (po 27 z 38 závodů): 1. Odermatt 1246, 2. Kristoffersen (Nor.) 746, 3. Meillard (Švýc.) 641, 4. Von Allmen 606, 5. McGrath 548, 6. Haugan (oba Nor.) 528, ...60. Zabystřan 103.