Vonnová zpátky na stupních, v super-G v Sun Valley nestačila jen na Gutovou

„Byla to těžká sezona. Lidé říkali, že to nezvládnu, že jsem moc stará a už na to nemám. Myslím, že jsem to dnes všem ukázala,“ užívala si senzační návrat na stupně vítězů Vonnová. Na ně se dostala jako jasně nejstarší lyžařka historie.

„Obvykle ze sebe dokážu vyždímat maximum, když je tlak větší a větší. Byl to poslední závod sezony, dala jsem do něj opravdu všechno. Vím, že dokážu na téhle úrovni jezdit a že můžu být ještě lepší,“ dodala. Dokázat to chce v příští olympijské sezoně.

Třetí skončila se ztrátou 1,33 sekundy Italka Federica Brignoneová, která před dnešním závodem vedla hodnocení super-G o pět bodů před Gutovou-Behramiovou. Nakonec s ní boj o malý glóbus o 35 bodů prohrála. V sobotu čtyřiatřicetiletá Italka slavila celkový triumf ve Světovém poháru a malý glóbus za sjezd poté, co byl závod v Sun Valley kvůli nepřízni počasí zrušen.

O rok mladší Gutová-Behramiová ovládla klasifikaci superobřího slalomu potřetí za sebou. Šest trofejí v této disciplíně získala jako první lyžařka v historii. Ve sbírce má i velký glóbus z roku 2016. „Byla to krásná jízda, povrch úžasný a vyhovoval mi. Ani jednou jsem neměla pocit, že riskuju. Nevím, jestli bych byla schopna předvést znovu takovou jízdu, ale naštěstí v super-G stačí jen jedna,“ pochvalovala si.

Ester Ledecká v Sun Valley nestartovala. Tento týden závodila na mistrovství světa ve snowboardingu ve Svatém Mořici, kde získala zlato a stříbro. V konečném pořadí super-G lyžařek obsadila 16. příčku.