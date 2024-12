Zabystřanovi super-G ve Val Gardeně nevyšlo, skončil až v páté desítce

SP v sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie): Muži - super-G: 1. Casse (It.) 1:28,23, 2. Goldberg (USA) -0,01, 3. Odermatt (Švýc.) -0,43, 4. Möller (Nor.) -0,54, 5. Rogentin (Švýc.) a Alexander (Kan.) oba -0,57, ...42. Zabystřan (ČR) -2,30. Průběžné pořadí super-G (po 2 z 8 závodů): 1. Odermatt 160, 2. Casse 115, 3. Möller 100, 4. Goldberg a Sarrazin (Fr.) oba 80, 6. L. Feurstein (Rak.) 63, ...24. Zabystřan 22. Průběžné pořadí SP (po 9 z 38 závodů): 1. Kristoffersen (Nor.) 390, 2. Odermatt 340, 3. McGrath (Nor.) 282, 4. 4. Pinheiro Braathen (Braz.) 230, 5. Meillard (Švýc.) 219, 6. Noël (Fr.) 200, ...46. Zabystřan 46.