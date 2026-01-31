Do pátečního sjezdu česká reprezentantka nezasáhla, po pádech tří z prvních šesti závodnic bylo klání zrušeno. Zranila se také americká hvězda Lindsey Vonnová, která na startovní listině super-G chybí.
„Doufám, že všechny budou v pořádku. Ale na druhou stranu, myslím, že kopec byl v pohodě sjízdný. Jediné, co bylo trochu nebezpečné, tak byly poslední dvě brány, protože tam nebylo tolik místa,“ říkala Ledecká.
Tentokrát vyrazila s číslem 14, po své jízdě byla průběžně sedmá se ztrátou 66 setin na Sofii Goggiaovou z Itálie.
Německá univerzálka Emma Aicherová upadla. Vnější lyže se jí zachytila do rýhy a poslala dvaadvacetiletou závodnici na patky a poté i na zem.