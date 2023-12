Vyčisti hlavu a leť! Kraft si dal pauzu a procestoval svět. Teď znovu vítězí

Takový vstup do sezony si snad ani nepředstavoval. Jistě, cítil se ve formě, věřil, že v přípravě udělal, co mohl. Ale že bude mít Stefan Kraft ze dvou závodů Světového poháru ve skocích na lyžích dvě vítězství? Ne, to nečekal ani on. Ale stalo se.