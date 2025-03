Štve mě to, připravoval jsem se. Řezáč sledoval Vasův běh jen v televizi

„Vasák jsem jel poprvé v roce 1997 a od roku 2000 jsem ani jednou nevynechal. Ale kvůli nemoci jsem nemohl pořádně dýchat, s tím by jet nešlo. Pořád je to pro mě prestižní závod, na kterém chci být co nejlepší. Kdyby se jelo příští víkend, určitě bych byl na startu, ale vyšlo to bohužel takhle,“ lituje jednapadesátiletý lyžař z Jizerských hor.

Na Vasově běhu má Řezáč impozantní historickou bilanci. Jeho nejlepším výsledkem je druhé místo z roku 2011. Hned pětkrát si ve špičkové konkurenci severských závodníků dojel pro bronzovou medaili.

Jaké bylo sledovat po letech Vasův běh jen v televizi?

Samozřejmě mě to štve, na Vasák jsem se připravoval. Fandil jsem vlastně všem. Přál jsem to klukům, co Vasák ještě nevyhráli. Do cíle jela desetičlenná skupinka, neroztrhali se. A jeli zázračně rychle. Švéd Myhlback to vyhrál poprvé, měl neskutečný finiš. V březnu mu bude teprve devatenáct, což je neuvěřitelné. Určitě bude mít ještě hodně úspěchů.

Vy sám jste ještě před deseti lety dokázal dojet do cíle Vasova běhu třetí. Jak na to vzpomínáte?

Byl to v mých 41 letech skvělý výsledek, tenkrát jsem se v sérii Ski Classics naposledy prosadil na stupně vítězů. Pak už se mi to nepodařilo, roky běžely a mladí Norové byli čím dál lepší. Je to pro mě dodnes velká vzpomínka. Dva roky předtím jsem byl v týmu norských bratří Auklandů, kde tenkrát dělal servismana bývalý biatlonista a trenér Jean-Marc Chabloz. Zavolal jsem mu, jestli by mi nepřijel na Vasák pomoct a on souhlasil. Díky jeho přípravě lyží a své dobré formě jsem tehdy jako člen týmu Silvini Madshus zajel to třetí místo.

Vaším nejlepším výsledkem na Vasově běhu je stříbrná příčka z roku 2011. K vítězství vám tehdy chyběly jen tři desetinky, to muselo hodně mrzet.

Tenkrát jezdil švédský lyžař Jörgen Brink a ten vyhrál Vasák třikrát za sebou. Byl to můj největší soupeř, vždycky mě o kousek porazil. Nejblíž jsem byl vítězství v roce 2011, kdy jsem jel na hladkých lyžích, a on je měl namazané. Pořadatelé tehdy udělali sto metrů před cílem takový falešný kopec, aby lidi mohli podcházet trať. Mně jely shora lyže rychleji, a kdyby cílová páska byla o pár metrů dál, tak bych vyhrál. Jenže nebyla a Brink zvítězil o dvacet centimetrů. Ten rok byl navíc rekordní čas a on vyhrál jako bonus Volkswagen Golf GTI... Ale na Vasáku i po 90 kilometrech nebývá o dramatické finiše nouze. Pamatuju si jeden ročník, kdy Nor Laugaland ještě padesát metrů před cílem vedl, a nakonec skončil pátý, já byl tehdy čtvrtý.

Jsou pro vás stupně vítězů na Vasově běhu cennější než třeba vítězství na Jizerské 50?

Tak bych to neřekl. Dneska je vyhrát Jizerskou 50 stejně těžké jako vyhrát Vasák. Tratě mají skandinávský profil a jezdí se strašně rychle, však letos dojel vítěz do cíle za hodinu a 51 minut. Kluci jsou rok od roku na jízdu soupaží líp připravení. Vyvíjejí se furt nové a nové prvky, které pomáhají zesílit ruce a ramena. Vyvíjí se i mazání. Teď se hodně mažou vodičky, které vydrží na lyži hodně dlouho, a mazání je rychlejší než dříve fluorové vosky. Výroba těch preparátů je samozřejmě ale taky chemická.

Když dnes vyrazíte na závod Ski Classics, s jakým výsledkem jste spokojený?

Ještě před pěti šesti lety jsem dokázal zajet do desátého místa. V loňském roce už jsem jel na Vasově běhu špatně, na druhém kilometru se mi zabořila hůl a udělal jsem si něco s obratlem, takže jsem dojel jen silou vůle. Letos jsem se na Vasák připravoval a forma šla nahoru. Dva týdny před ním jsem vyhrál Šumavský maraton, ale po něm se mi najednou začalo špatně dýchat a tři dny jsem musel ležet, což mě připravilo o síly.

Vynahradíte si to na dalších závodech?

Příští víkend bych chtěl běžet Bieg Piastów v Polsku. A kdybych byl zdravý, vyrazil bych pak ještě do Norska na maraton Birkebeiner.