Velkou slávu ve Špindlu zasáhla nehoda mladé Bulharky. Je mi jí líto, říká Maděrová

Na sjezdovce ve Svatém Petru se pojede paralelní slalom, tedy neolympijská disciplína. Ale dvaadvacetiletá česká hvězda přesto bude patřit k hlavním favoritkám.
„Nějaká očekávání samozřejmě cítím, ale jediné, co s tím můžu udělat, je, že se pokusím zajet co nejlepší výsledek. Snažím se, aby mě to neovlivňovalo, a snad to vyjde,“ prohlásila na pátečním setkání s novináři.
Domácí svátek vyhlíží s nadšením, i soupeřky a ostatní týmy si podmínky ve Špindlerově Mlýně pochvalují.
Atmosféru nicméně poznamenala úterní vážná nehoda, kdy se mimo oficiální trénink srazila šestnáctiletá bulharská závodnice Malena Zamfirovová s lyžařem a oba utrpěli vážná zranění. Bulharka musela podstoupit několik akutních operací a čeká ji dlouhé zotavování, místo toho, aby v sobotu byla na startu.
„Samozřejmě jsme se o tom trošku bavily,“ přiblížila Maděrová. „Je to pro všechny nepříjemné, pro mě o trošku víc, že se to stalo tady v Česku. Ale zároveň to nebylo v tréninku, bylo to na jiné sjezdovce a ve tři hodiny odpoledne. Oba jeli a neviděli se navzájem. Je to smutné, je mi jí líto a doufám, že se brzo uzdraví. Zároveň se ani nedá zjistit, čí to byla chyba.“
Sama na slalom vytasí jiné, kratší prkno – zatímco na „obřák“ má délku 185 centimetrů, nyní bude mít 150 až 157 centimetrů. Ale jinak rozdíly mezi disciplínami příliš velké nejsou. Ani mezi závodnicemi se neprofilují vyložené specialistky na jednu z nich.
Proto může Maděrová, povzbuzena nedávným olympijským triumfem, pomýšlet na to, že velkou premiéru svého sportu v Česku ozdobí povedeným výsledkem.
Sice nebude mít oproti soupeřkám výhody detailní znalosti tratě, ve Špindlerově Mlýně se totiž běžně prohání na jiném kopci než na Svatém Petru, avšak s tréninky na závodním svahu byla spokojená.
„Vypadá to, že trať je rovná na obě dráhy, takže by mohly být hodně vyrovnané. I když se samozřejmě ještě můžou nějak rozbít.“
Věří, že sjezdovku nepoznamenají ani odpolední slunko a očekávané teploty vysoko nad nulou. „Teď v týdnu jsem tady jezdila nejdéle do dvanácti hodin a to trať držela. Obě sjezdovky byly prolité vodou, takže tam byl čistý led. A byly skvělé.“
V závodní den ji čeká brzký budíček, kvalifikace začíná už v devět ráno. „Vstávat budu tak v 5:30, abych stihla snídani. Z hotelu pojedeme v sedm a v osm je prohlídka trati.“
Takový režim jí prý nevadí, říká o sobě, že je ranní ptáče.
Vyřazovací boje odstartují ve 13:00 a ze dvou kvalifikačních jízd do nich na základě časů postoupí šestnáct nejlepších závodnic.
Pro Maděrovou půjde o třetí start po olympijských hrách, minulý víkend v Polsku skončila v obřím slalomu nejprve druhá, což je její maximum ze Světového poháru, o den později ve stejné disciplíně nepostoupila z kvalifikace.
Ale první výsledek jí i jejímu týmu udělal velkou radost. „Povedlo se to perfektně. Myslím, že si oddechla, já teda určitě,“ přibližuje její trenér Evžen Mareš.
Ve Špindlu Maděrovu poženou čeští fanoušci, kterých pořadatelé očekávají zhruba tisícovku, i největší domácí naděje bude mít v publiku spoustu známých.
„Dorazí mamka, i když ji závody stresují pořád stejně, ale když jsou takhle blízko a poprvé v Česku... A budu tady mít i další členy rodiny a kamarády, celkem asi třicet lidí.“
Zkrátka se očekává velká snowboardová sláva.
„Povedlo se to úplně skvěle,“ připomíná Mareš ideální načasování po olympijských hrách. „Kopec je parádní, tak snad bude mít Zuzka formu, aby se to ještě vylepšilo.“