Do Špindlu se vrátil vlk. Maskot Světového poháru se jmenuje Hank

Jméno dostal Hank, to podle závodní sjezdovky Velký Hank ve Svatém Petru.
Motivem při výběru se stal právě „návrat“, elitní lyžařský seriál se v Česku představí po třech letech a pošesté v historii.
Vyvedený je v barvách akce, které mají kombinovat sportovní energii a hravost.
„Hank má v sobě ducha krkonošských hor – divokost, moudrost i radost ze sněhu,“ uvedli organizátoři. „Připomíná, že tak jako se vlk vrátil do hor, i Světový pohár se sem znovu vrací – a že oba patří ke Krkonoším stejně přirozeně jako vítr a sníh.“
V první fázi vybírali z několika variant jako veverka nebo postava Špindlman, jež byla maskotem v roce 2023, nakonec ale ukázali právě na vlka.
V září mohli fanoušci soutěžit na sociálních sítích o jeho pojmenování. Ve hře bylo čtyřicet návrhů jako Špindlík, Sněžík, Frosty, Pluto, Spinny, Líšáček, Big Hank, Štístko, po interním vyhodnocení se pořadatelé rozhodovali ze jmen Hank, Elbo a Spinny, z nichž nakonec vyhrálo první jmenované.
Malůvky Hanka budou zdobit doprovodné materiály, v plyšové podobě pak bude přímo v areálu bavit nejen děti, ale i dospělé.
Do startu akce už zbývají ani ne tři měsíce. Lyžařský víkend zahájí v sobotu obří slalom, o den později je na programu slalom speciál. V pátek se budou konat oficiální tréninky a večer už vypukne doprovodný program.
Pro specialistky na technické disciplíny půjde o generálku na zimní olympijské hry v Milánu a Cortině. Proto se čeká účast největších hvězd včetně Američanky Mikaely Shiffrinové, návrat na svahy chystá i Slovenka Petra Vlhová. Čeští fanoušci budou nejvíce spoléhat na Martinu Dubovskou.
„V tuhle chvíli už nervozita stoupá,“ říkal v polovině října Ladislav Forejtek, předseda organizačního výboru a šéf úseku alpských disciplín. „Máme harmonogram a podle něj jedeme.“
Jak se chystá Světový pohár? Kontroly FIS, soutěže, schůzky. Do Špindlu zbývá sto dní
Čeká se, až začne mrznout a bude se moci začít s přípravou sjezdovky. Nyní organizátoři plánují například dopravu či zábavu. Doprovodný program se bude konat i na podporu Terezy Nové, která při tréninku na sjezd v Garmisch-Partenkirchenu utrpěla vážné poranění hlavy a několik týdnů byla v umělém spánku.
Oproti minulým ročníkům pořadatelé navýšili kapacitu tribun, vejde se na ně kolem 3500 příznivců. Přibude i jedna nová uprostřed kopce. Vstupenek je stále dostatek, zájemci je mohou koupit prostřednictvím oficiálních webových stránek.