Do Špindlu se vrátil vlk. Maskot Světového poháru se jmenuje Hank

Do českých lesů se postupně vracejí vlci, Krkonoše nejsou výjimkou. Jeden takový – nicméně ne tak plachý a mírumilovný – bude bavit fanoušky během Světového poháru alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně 24. a 25. ledna. Právě tahle šelma totiž bude maskotem.
Vlčí maskot Hank Světového poháru ve Špindlerově Mlýně | foto: Světový pohár Špindlerův Mlýn

Jméno dostal Hank, to podle závodní sjezdovky Velký Hank ve Svatém Petru.

Motivem při výběru se stal právě „návrat“, elitní lyžařský seriál se v Česku představí po třech letech a pošesté v historii.

Vyvedený je v barvách akce, které mají kombinovat sportovní energii a hravost.

„Hank má v sobě ducha krkonošských hor – divokost, moudrost i radost ze sněhu,“ uvedli organizátoři. „Připomíná, že tak jako se vlk vrátil do hor, i Světový pohár se sem znovu vrací – a že oba patří ke Krkonoším stejně přirozeně jako vítr a sníh.“

V první fázi vybírali z několika variant jako veverka nebo postava Špindlman, jež byla maskotem v roce 2023, nakonec ale ukázali právě na vlka.

V září mohli fanoušci soutěžit na sociálních sítích o jeho pojmenování. Ve hře bylo čtyřicet návrhů jako Špindlík, Sněžík, Frosty, Pluto, Spinny, Líšáček, Big Hank, Štístko, po interním vyhodnocení se pořadatelé rozhodovali ze jmen Hank, Elbo a Spinny, z nichž nakonec vyhrálo první jmenované.

Malůvky Hanka budou zdobit doprovodné materiály, v plyšové podobě pak bude přímo v areálu bavit nejen děti, ale i dospělé.

Do startu akce už zbývají ani ne tři měsíce. Lyžařský víkend zahájí v sobotu obří slalom, o den později je na programu slalom speciál. V pátek se budou konat oficiální tréninky a večer už vypukne doprovodný program.

Pro specialistky na technické disciplíny půjde o generálku na zimní olympijské hry v Milánu a Cortině. Proto se čeká účast největších hvězd včetně Američanky Mikaely Shiffrinové, návrat na svahy chystá i Slovenka Petra Vlhová. Čeští fanoušci budou nejvíce spoléhat na Martinu Dubovskou.

„V tuhle chvíli už nervozita stoupá,“ říkal v polovině října Ladislav Forejtek, předseda organizačního výboru a šéf úseku alpských disciplín. „Máme harmonogram a podle něj jedeme.“

Jak se chystá Světový pohár? Kontroly FIS, soutěže, schůzky. Do Špindlu zbývá sto dní

Čeká se, až začne mrznout a bude se moci začít s přípravou sjezdovky. Nyní organizátoři plánují například dopravu či zábavu. Doprovodný program se bude konat i na podporu Terezy Nové, která při tréninku na sjezd v Garmisch-Partenkirchenu utrpěla vážné poranění hlavy a několik týdnů byla v umělém spánku.

Oproti minulým ročníkům pořadatelé navýšili kapacitu tribun, vejde se na ně kolem 3500 příznivců. Přibude i jedna nová uprostřed kopce. Vstupenek je stále dostatek, zájemci je mohou koupit prostřednictvím oficiálních webových stránek.







