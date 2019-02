Šéf sjezdařů: Ester chápu, nelze se rozkrájet. Snad zabodují jiné holky

Pod sebou měl Prahu jako na dlani, nominaci oznamoval na Žižkovské věži v restauraci Oblaca. Sportovně ale Forejtek v oblacích nelétá. „Jsme trochu ve výsledkovém útlumu. A nejen v ženách,“ přiznává.

Na Světový pohár mohlo Česko jakožto pořadatelská země poslat do každého dne až šest závodnic, podmínkou bylo pořadí do 350. místa v žebříčku dané disciplíny. „Poskládali jsme to tak, aby jich mohlo jet co nejvíce. Ale šest dohromady nedáme,“ líčí Forejtek.

Příští pátek tak v Krkonoších do obřího slalomu vyrazí Gabriela Capová, Kateřina Pauláthová, Martina Dubovská a Tereza Kmochová, náhradnicí bude Nikola Bubáková. Na sobotní slalom jsou nominovány Capová s Dubovskou a spolu s nimi devatenáctiletá Klára Pospíšilová a jako náhradnice sedmnáctiletá Elese Sommerová.

„Chtějí, aby to mělo nějakou úroveň. Je to přísné, ale spravedlivé,“ říká Forejtek o kritériích Mezinárodní lyžařské federace FIS. „Pro nás je to v tuto chvíli hodně, ale pořád je to dosažitelné. Světový pohár nám může hodně pomoci. Holky si vyzkouší velký závod a pořádnou pistu, může je to motivovat do další práce, do přípravy. Navíc šest juniorek pojede jako předjezdkyně.“

Chybět naopak bude ta nejslavnější: Ester Ledecká dá přednost snowboardovým závodům ve švýcarském Scuolu, což oznámila v pondělí.

„Asi by to s ní bylo zajímavější, ale chápu ji,“ říká Forejtek. „Bojuje o velký křišťálový glóbus a to je pro ni ze sportovního hlediska mnohem víc. Dělá špičkově dvě disciplíny a nemůže se rozkrájet.“

Kdo na její místo? Co by šéf sjezdařů považoval za úspěch?

„V točivých disciplínách je momentálně nejlepší Gábina Capová, mohla by zabodovat,“ přeje si. „Ve slalomu určitě a v obřáku taky. Pauláthová si na mistrovství světa v Aare poranila meniskus, ale doktor jí start povolil. Bere to jako srdcovou záležitost, před osmi lety si ve Špindlu vyjela první svěťákové body. Takže to chce zkusit. Uvidíme, jakou jízdu jí hendikep dovolí.“

Forejtek doufá, že výjimečná akce způsobí i bez Ledecké výjimečný ohlas. A nejen u fanoušků, které čeká šlágr v podobě střetu superhvězd Mikaely Shiffrinové a Petry Vlhové.

„Světový pohár bereme jako možnost propagace a hledání dalších partnerů pro náš úsek,“ říká o dalším rozvoji českého alpského lyžování. „Přinese nejen prostředky, ale i další možnosti, jak zkvalitnit přípravu. Tak, abychom na příštím domácím Světovém poháru už těch šest holek měli.“