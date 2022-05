Návrat elitních sjezdařek. Špindlerův Mlýn v únoru uvidí Světový pohár

Podle původní termínové listiny měl Špindlerův Mlýn hostit závody SP o měsíc později, tedy v březnu 2023. Po úpravách krkonošské středisko z kalendáře vypadlo a hrozilo, že o závody přijde. Nakonec v oficiálním seznamu nechybí.

„Pro Česko je pořádání Světového poháru v alpském lyžování žen obrovsky prestižní záležitostí a je potřeba ocenit velmi dobrou práci našich zástupců.

Závody ve Špindlerově Mlýně jsou posledními před mistrovstvím světa, takže to pro všechny lyžařky bude možnost, jak vyladit potřebnou formu. Věříme, že se do České republiky sjede špička ženského lyžování,“ řekl prezident svazu Lukáš Heřmanský.

Světový pohár lyžařek se ve Špindlerově Mlýně konal naposledy v březnu 2019, kdy proti sobě stanuly před 19 tisíci fanoušky hlavní světové hvězdy Mikaela Shiffrinová z USA a Slovenka Petra Vlhová. Vlhová tehdy ovládla obří slalom, Shiffrinová zase zvítězila v tom klasickém. Akce se tehdy setkala s pozitivními ohlasy.

„I díky Světovému poháru v roce 2019, kdy jsme jasně prokázali, že i tak malá země, jako je Česká republika, umí uspořádat velké závody, se podařilo dostat Špindlerův Mlýn do termínovky pro rok 2023. Povedená akce je vždy tou nejlepší referencí. O místech konání Světových pohárů se dlouze jednalo a je skvělé, že jsme splnili cíl, který jsme vyhlásili právě v roce 2019 - a to vrátit Světový pohár lyžařek do Česka,“ řekl Roman Kumpošt, viceprezident Mezinárodní lyžařské federace (FIS).

Špindlerův Mlýn uspořádal slalom a obří slalom žen poprvé v prosinci 2005, pak v lednu 2008, v březnu 2011 a v roce 2019. Premiéra SP v Krkonoších se měla původně uskutečnit už v prosinci 2003, ale plány organizátorů překazil nedostatek sněhu.