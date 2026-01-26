Poprvé po boku hvězd. Špindl otevřel mladým Češkám dveře ke světové elitě

Autor:
  18:53
Tři roky čekala černá sjezdovka ve Svatém Petru, až se po ní znovu budou prohánět nejlepší lyžařky světa. V generálce technických disciplín na olympijské hry kromě hvězd v čele se superstar Mikaelou Shiffrinovou dostaly díky vyšší kvótě pro pořadatele šanci okusit úroveň Světového poháru i mladé české naděje. Jak si ve Špindlerově Mlýně vedly?
Fotogalerie3

Česká lyžařka Tereza Koutná ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Když Tereza Koutná po sobotním obřím slalomu mířila do mixzóny, bylo vidět, jak moc si svůj průlomový moment užívá. Osmnáctiletá česká juniorka se poprvé představila na nejvyšší úrovni rovnou doma a o výsledek tentokrát vůbec nešlo. „Bylo to úplně skvělé. Totálně jsem si to užila,“ hodnotila s úsměvem a vracela se především ke specifické atmosféře, která Špindlerův Mlýn tolik odlišuje od ostatních závodů.

„Musela jsem shánět hodně vstupenek, je tady prakticky celá moje rodina – rodiče, sestra, babička, strejda – a dojelo i hodně kamarádů z Prahy.“ Povzbuzování fanoušků slyšela po celou svou jízdu. „Slyšet skandování po té tvrdé práci v létě a na trénincích je fakt úžasné.“

Královna bez velkých potřeb. Shiffrinová ve Špindlu bavila, co obnáší její život?

Teprve poté přišlo na řadu srovnání s realitou elitního seriálu. „Sjezdovka je ledovější, delší než na našich závodech, i po psychické stránce je to jiné – přímý přenos, dívá se mnohem víc lidí.“ Nervozitu před startem však rychle vystřídala zvědavost. „Je super vidět naživo, jak se ty nejlepší rozcvičují, člověk od nich může hodně odkoukat.“

V nedělním slalomu speciál se poprvé na start elitního seriálu postavila také sedmnáctiletá Natali Anna Machytková, šestinásobná vítězka posledních dvou ročníků Olympiády dětí a mládeže. „Pořád jsem si opakovala, že jedu jen trénink. Po desáté brance už to ale bylo v pohodě,“ popisovala úvod jízdy.

Natali Anna Machytková na tiskové konferenci ke Světovému poháru alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně

Dolů před bouřící tribuny se však vinou pádu nedostala. „Sekly se mi hrany lyží o branku, a pak už jsem letěla dopředu,“ líčila přesto s úsměvem. Ze závodního víkendu ve Špindlu si však odnese i jeden speciální okamžik. Machytková se dlouhodobě netají tím, že jejím největším vzorem je právě Shiffrinová a symbolika místa je v tomto případě víc než výmluvná.

Právě ve Svatém Petru totiž královna tohoto sportu v roce 2011, těsně před svými šestnáctými narozeninami, debutovala na scéně Světového poháru.

„Její lyžování, hlavně technika, je úplně jiná liga. Měla jsem možnost ji potkat na večeři,“ žasla Machytková. „Většinou ale jezdila tréninky v jiných časech, takže jsem ji nemohla moc sledovat. Každý má ale svůj styl a každému sedí něco jiného,“ vyprávěla.

Nevzdám se. Dubovská o návratu: I po špatném výsledku vstanu, trénuju a věřím

Silný osobní příběh napsala ve Špindlerově Mlýně i Alena Labaštová. Čtyřiadvacetiletá univerzálka má za sebou náročné období návratu po těžkém zranění a sérii operací, po nichž musela začínat prakticky od nuly. O to emotivnější pro ni byl domácí Světový pohár, kde se dozvěděla o své olympijské nominaci.

„Atmosféra byla úžasná. Řev fanoušků byl slyšet až nahoře na startu. Člověka to potom ještě víc žene dolů,“ přiblížila svůj dojem. Její jízda mezi brankami však skončila nečekaně rychle. „Dostala jsem se do záklonu, snažila se z toho ještě zvednout, ale ujížděly mi patky lyží. Takže už jsem to nestihla překlopit,“ vysvětlovala po závodě. „Chtěla jsem se tady ukázat, bohužel to nevyšlo. Čekají nás ještě závody v obřím slalomu, a pak už se přesuneme do Cortiny. Tam snad předvedu to nejlepší, co umím.“

Adriana Jelínková na světovém poháru v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026).

Hned po ní se domácím fanouškům představila zkušená Adriana Jelínková. Rodačka z Brna, která má za sebou řadu sezon ve Světovém poháru i účast v Pekingu pod pěti kruhy, si návrat do Špindlu užívala navzdory tomu, že stále řeší potíže s kolenem i změnu materiálu. „Bylo to skvělé! Jakmile se člověk dostane do prudké pasáže a blíží se k cíli, je to hukot. To vás tady prostě nese.“

Největší českou oporou v točivých disciplínách zůstává Martina Dubovská. Třiatřicetiletá Češka, která se mezi elitou poprvé objevila už v roce 2011 v německém Arber-Zwieselu, byla ve Špindlu jedinou domácí závodnicí, která se probojovala do druhého kola.

A přestože má s podobnými kulisami bohaté zkušenosti, ani ona nezapomněla vyseknout poklonu. „Fanoušci byli naprosto úžasní. Ta atmosféra mě vždycky ještě víc vyhecuje. Miluju to tady,“ přiznala.

A právě v tom byl pro všechny letošní návrat nejlepších slalomářek světa do Krkonoš tolik výjimečný!

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Tatran vs. Vary BohemiansFlorbal - 20. kolo - 26. 1. 2026:Tatran vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě6:6
  • -
  • -
  • -
Sparta vs. OlomoucHokej - 46. kolo - 26. 1. 2026:Sparta vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.15
  • 6.60
  • 20.00
Hellas vs. UdineseFotbal - 22. kolo - 26. 1. 2026:Hellas vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
26. 1. 20:45
  • 3.11
  • 2.92
  • 2.76
Everton vs. LeedsFotbal - 23. kolo - 26. 1. 2026:Everton vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.55
  • 3.17
  • 3.13
Girona vs. GetafeFotbal - 21. kolo - 26. 1. 2026:Girona vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.21
  • 2.97
  • 4.17
Philadelphia vs. NY IslandersHokej - - 27. 1. 2026:Philadelphia vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
27. 1. 01:00
  • 2.40
  • 4.07
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Trenéři Budějovic Pedro Resende (vlevo) a Miguel Santos.

Fotbalové České Budějovice v zimní přestávce mění jednoho z trenérů. V triu Portugalců skončil asistent Miguel Santos, který však byl kvůli absenci potřebné licence u Pedra Resendeho vedený v zápise...

26. ledna 2026  19:27

ONLINE: Sparta vede s Olomoucí opět o dva góly. Náskok navýšil Hyka

Sledujeme online
Sparťan Raška se snaží protlačit puk za záda gólmana Cichoně.

Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračuje i v pondělí. Na programu je předehrávka 46. kola, Sparta na domácím ledě hostí Olomouc, oba týmy v tabulce dělí jen tři body. Utkání můžete od 18.30...

26. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  19:17

Spojení tenisu a luxusní módy. Sabalenková je novou tváří Gucci

Aryna Sabalenková se stala novou ambasadorkou italského módního domu Gucci....

Aryna Sabalenková má nové angažmá mimo tenisový kurt. Světová jednička se stala ambasadorkou italského módního domu Gucci a značka její premiéru pojala opravdu nepřehlédnutelně.

26. ledna 2026  19:03

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
26. 1.

Poprvé po boku hvězd. Špindl otevřel mladým Češkám dveře ke světové elitě

Česká lyžařka Tereza Koutná ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

Tři roky čekala černá sjezdovka ve Svatém Petru, až se po ní znovu budou prohánět nejlepší lyžařky světa. V generálce technických disciplín na olympijské hry kromě hvězd v čele se superstar Mikaelou...

26. ledna 2026  18:53

Za zlato dva a půl milionu. Vláda slíbila olympijským medailistům finanční odměny

Sada medailí na zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině vláda v individuálních sportech slíbila odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun. V případě...

26. ledna 2026  17:23,  aktualizováno  18:02

Fotbalová Sparta bez příkras, dokument ze zákulisí míří do televize. Kde ho sledovat?

Sparťanská radost po úvodním gólu v utkání se Salcburkem.

Dokumentární série Up&Down, která nabízí otevřený pohled do zákulisí Sparty v sezoně, kdy se klub po 19 letech vrátil do fotbalové Ligy mistrů, míří do televize. Čtyřdílný projekt byl původně...

26. ledna 2026  17:55

Národní sportovní agentura má nového šéfa, po Šebkovi nastupuje Kovář

Náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce Karel Kovář.

Karel Kovář byl jmenován novým předsedou Národní sportovní agentury. Je zkušeným akademikem v oblasti sportu i manažerem, řekl na tiskové konferenci po zasedání vlády ministr pro sport Boris Šťastný...

26. ledna 2026  17:47

Byla jsem spratek, vzpomíná mladá tenistka. Teď jí radí i idol Djokovič

Americká tenistka Iva Jovicová slaví postup do čtvrtfinále Australian Open.

Je nejmladší hráčkou elitní stovky, na konci prosince jí bylo teprve osmnáct let. A přesto už nějakou dobu válčí mezi dospělými. Tenistka Iva Jovicová aktuálně září na Australian Open, kde po...

26. ledna 2026  17:38

Ještě eliminovat laciné ztráty, velí kapitán Fleišman. Proč si s koučem vyká i tyká?

Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi...

Na podzim patřil jako obvykle k oporám mužstva. Obránce Jiří Fleišman byl s 1333 odehranými minutami v 17 zápasech šestým nejvytíženějším fotbalistou MFK Karviná. A i ve 40 letech, kdy je po...

26. ledna 2026  16:56

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

V kulichu na basket. Ústecký šéf splnil sázku, basu s ním drželi i fanoušci

Ústí nad Labem, 25.1. 2026, BK Sluneta Ústí nad Labem - Ostrava, utkání NBL....

V hale vedro, na hlavě kulich? Ne, šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý se nezbláznil. Jen splnil sázku, že za vítězství v El Nordiku nad Děčínem v něm bude sledovat příští domácí zápas. Čepici si...

26. ledna 2026  16:54

Alisha Lehmannová oznámila nový vztah. Po jejím boku je hvězda z Love Islandu

Anglický fotbalista Montel McKenzie sdílel na sociálních sítích společnou...

Švýcarská fotbalová reprezentantka Alisha Lehmannová odhalila nový vztah. Na sociálních sítích se pochlubila narozeninovými příspěvky s Montelem McKenziem, účastníkem britské reality show Love Island...

26. ledna 2026  16:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.