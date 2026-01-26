Poprvé po boku hvězd. Špindl otevřel mladým Češkám dveře ke světové elitě

Když Tereza Koutná po sobotním obřím slalomu mířila do mixzóny, bylo vidět, jak moc si svůj průlomový moment užívá. Osmnáctiletá česká juniorka se poprvé představila na nejvyšší úrovni rovnou doma a o výsledek tentokrát vůbec nešlo. „Bylo to úplně skvělé. Totálně jsem si to užila,“ hodnotila s úsměvem a vracela se především ke specifické atmosféře, která Špindlerův Mlýn tolik odlišuje od ostatních závodů.
„Musela jsem shánět hodně vstupenek, je tady prakticky celá moje rodina – rodiče, sestra, babička, strejda – a dojelo i hodně kamarádů z Prahy.“ Povzbuzování fanoušků slyšela po celou svou jízdu. „Slyšet skandování po té tvrdé práci v létě a na trénincích je fakt úžasné.“
Teprve poté přišlo na řadu srovnání s realitou elitního seriálu. „Sjezdovka je ledovější, delší než na našich závodech, i po psychické stránce je to jiné – přímý přenos, dívá se mnohem víc lidí.“ Nervozitu před startem však rychle vystřídala zvědavost. „Je super vidět naživo, jak se ty nejlepší rozcvičují, člověk od nich může hodně odkoukat.“
V nedělním slalomu speciál se poprvé na start elitního seriálu postavila také sedmnáctiletá Natali Anna Machytková, šestinásobná vítězka posledních dvou ročníků Olympiády dětí a mládeže. „Pořád jsem si opakovala, že jedu jen trénink. Po desáté brance už to ale bylo v pohodě,“ popisovala úvod jízdy.
Dolů před bouřící tribuny se však vinou pádu nedostala. „Sekly se mi hrany lyží o branku, a pak už jsem letěla dopředu,“ líčila přesto s úsměvem. Ze závodního víkendu ve Špindlu si však odnese i jeden speciální okamžik. Machytková se dlouhodobě netají tím, že jejím největším vzorem je právě Shiffrinová a symbolika místa je v tomto případě víc než výmluvná.
Právě ve Svatém Petru totiž královna tohoto sportu v roce 2011, těsně před svými šestnáctými narozeninami, debutovala na scéně Světového poháru.
„Její lyžování, hlavně technika, je úplně jiná liga. Měla jsem možnost ji potkat na večeři,“ žasla Machytková. „Většinou ale jezdila tréninky v jiných časech, takže jsem ji nemohla moc sledovat. Každý má ale svůj styl a každému sedí něco jiného,“ vyprávěla.
Silný osobní příběh napsala ve Špindlerově Mlýně i Alena Labaštová. Čtyřiadvacetiletá univerzálka má za sebou náročné období návratu po těžkém zranění a sérii operací, po nichž musela začínat prakticky od nuly. O to emotivnější pro ni byl domácí Světový pohár, kde se dozvěděla o své olympijské nominaci.
„Atmosféra byla úžasná. Řev fanoušků byl slyšet až nahoře na startu. Člověka to potom ještě víc žene dolů,“ přiblížila svůj dojem. Její jízda mezi brankami však skončila nečekaně rychle. „Dostala jsem se do záklonu, snažila se z toho ještě zvednout, ale ujížděly mi patky lyží. Takže už jsem to nestihla překlopit,“ vysvětlovala po závodě. „Chtěla jsem se tady ukázat, bohužel to nevyšlo. Čekají nás ještě závody v obřím slalomu, a pak už se přesuneme do Cortiny. Tam snad předvedu to nejlepší, co umím.“
Hned po ní se domácím fanouškům představila zkušená Adriana Jelínková. Rodačka z Brna, která má za sebou řadu sezon ve Světovém poháru i účast v Pekingu pod pěti kruhy, si návrat do Špindlu užívala navzdory tomu, že stále řeší potíže s kolenem i změnu materiálu. „Bylo to skvělé! Jakmile se člověk dostane do prudké pasáže a blíží se k cíli, je to hukot. To vás tady prostě nese.“
Největší českou oporou v točivých disciplínách zůstává Martina Dubovská. Třiatřicetiletá Češka, která se mezi elitou poprvé objevila už v roce 2011 v německém Arber-Zwieselu, byla ve Špindlu jedinou domácí závodnicí, která se probojovala do druhého kola.
A přestože má s podobnými kulisami bohaté zkušenosti, ani ona nezapomněla vyseknout poklonu. „Fanoušci byli naprosto úžasní. Ta atmosféra mě vždycky ještě víc vyhecuje. Miluju to tady,“ přiznala.
A právě v tom byl pro všechny letošní návrat nejlepších slalomářek světa do Krkonoš tolik výjimečný!