Šestatřicetiletý Koudelka postoupil v Polsku počtvrté v sezoně do druhého kola, po výkonu 123 metrů mu patřila 21. pozice. Ve druhém kole, v němž se skákalo většinou dál, délku zopakoval. Během letu ho zachytil poryv větru a zkušený český reprezentant po dopadu nespokojeně kroutil hlavou a klepal si na čelo kvůli podmínkám, v nichž se musel spustit z věže.
Šestadvacátým místem zopakoval Koudelka výsledek z úterního finále Turné čtyř můstků v Bischofshofenu. O jednu pozici za sebou nechal dosavadního suveréna Prevce, jenž si s těžkými podmínkami neporadil a přišel o šanci 13. umístěním na stupních vítězů za sebou vyrovnat rekord Fina Janneho Ahonena.
Ve startovním poli chybělo krátce po Turné a před přesunem do Sappora několik skokanů z první desítky SP jako Japonci Rjoju Kobajaši a Ren Nikaido, Němci Philipp Raimund a Felix Hoffmann či Rakušané Daniel Tschofenig a Stefan Kraft.
Navzdory Prevcovu výpadku Slovinci o vítězství nepřišli. Třetí výhru v sezoně si připsal Lanišek, jenž za sebou nechal Rakušany Jana Hörla a Manuela Fettnera.
Nejlepší závod své počínající kariéry absolvoval osmnáctiletý Slovák Hektor Kapustík. V druhém kole sice neudržel senzační osmé místo, jež mu patřilo po prvním skoku, i tak si ale na 20. pozici připsal první body v kariéře. Zároveň bodoval jako první slovenský skokan od prosince roku 2005, kdy byl Martin Mesík 29. v Engelbergu.
SP ve skocích na lyžích v Zakopaném
Muži: 1. Lanišek (Slovin.) 278,1 b. (138+137), 2. Hörl 264,8 (144,5+135,5), 3. Fettner (oba Rak.) 262,7 (135,5+135), 4. Lindvik (Nor.) 255,6 (132,5+140), 5. Embacher (Rak.) 237,9 (125+136,5), 6. Forfang (Nor.) 234,7 (118,5+140), ...26. Koudelka (ČR) 206,5 (123+123).
Průběžné pořadí SP (po 16 z 30 závodů): 1. Prevc (Slovin.) 1214, 2. R. Kobajaši (Jap.) 822, 3. Lanišek 717, 4. Nikaido (Jap.) 661, 5. Hörl a Raimund (Něm.) oba 625, ...44. Koudelka 24.