Koudelka v Zakopaném zabodoval 26. místem. Slaví Slovinec i Slovák

Autor: ,
  18:30
Skokan na lyžích Roman Koudelka v zasněženém a větrném Zakopaném bodoval na 26. místě. Nechal za sebou i lídra Světového poháru a čerstvého vítěze Turné čtyř můstků Domena Prevce, jemuž se závod nepovedl. V hustém sněžení ovšem vyhrál jiný Slovinec Anže Lanišek.

Anže Lanišek v Planici. | foto: Reuters

Šestatřicetiletý Koudelka postoupil v Polsku počtvrté v sezoně do druhého kola, po výkonu 123 metrů mu patřila 21. pozice. Ve druhém kole, v němž se skákalo většinou dál, délku zopakoval. Během letu ho zachytil poryv větru a zkušený český reprezentant po dopadu nespokojeně kroutil hlavou a klepal si na čelo kvůli podmínkám, v nichž se musel spustit z věže.

Šestadvacátým místem zopakoval Koudelka výsledek z úterního finále Turné čtyř můstků v Bischofshofenu. O jednu pozici za sebou nechal dosavadního suveréna Prevce, jenž si s těžkými podmínkami neporadil a přišel o šanci 13. umístěním na stupních vítězů za sebou vyrovnat rekord Fina Janneho Ahonena.

Ve startovním poli chybělo krátce po Turné a před přesunem do Sappora několik skokanů z první desítky SP jako Japonci Rjoju Kobajaši a Ren Nikaido, Němci Philipp Raimund a Felix Hoffmann či Rakušané Daniel Tschofenig a Stefan Kraft.

Navzdory Prevcovu výpadku Slovinci o vítězství nepřišli. Třetí výhru v sezoně si připsal Lanišek, jenž za sebou nechal Rakušany Jana Hörla a Manuela Fettnera.

Nejlepší závod své počínající kariéry absolvoval osmnáctiletý Slovák Hektor Kapustík. V druhém kole sice neudržel senzační osmé místo, jež mu patřilo po prvním skoku, i tak si ale na 20. pozici připsal první body v kariéře. Zároveň bodoval jako první slovenský skokan od prosince roku 2005, kdy byl Martin Mesík 29. v Engelbergu.

SP ve skocích na lyžích v Zakopaném

Muži: 1. Lanišek (Slovin.) 278,1 b. (138+137), 2. Hörl 264,8 (144,5+135,5), 3. Fettner (oba Rak.) 262,7 (135,5+135), 4. Lindvik (Nor.) 255,6 (132,5+140), 5. Embacher (Rak.) 237,9 (125+136,5), 6. Forfang (Nor.) 234,7 (118,5+140), ...26. Koudelka (ČR) 206,5 (123+123).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 30 závodů): 1. Prevc (Slovin.) 1214, 2. R. Kobajaši (Jap.) 822, 3. Lanišek 717, 4. Nikaido (Jap.) 661, 5. Hörl a Raimund (Něm.) oba 625, ...44. Koudelka 24.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Jihlava vs. Poruba 2011Hokej - 37. kolo - 11. 1. 2026:Jihlava vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
Živě2:4
  • 170.00
  • 30.00
  • -
Hellas vs. LazioFotbal - 20. kolo - 11. 1. 2026:Hellas vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 180.00
  • 13.00
  • 1.03
Winnipeg vs. New JerseyHokej - - 11. 1. 2026:Winnipeg vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
11. 1. 20:00
  • 2.32
  • 4.01
  • 2.75
Barcelona vs. Real MadridFotbal - Finále - 11. 1. 2026:Barcelona vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
11. 1. 20:00
  • 2.01
  • 4.28
  • 3.21
Inter vs. NeapolFotbal - 20. kolo - 11. 1. 2026:Inter vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
11. 1. 20:45
  • 1.77
  • 3.54
  • 5.41
Boston vs. PittsburghHokej - - 11. 1. 2026:Boston vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
11. 1. 23:00
  • 2.62
  • 4.20
  • 2.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Aktualizujeme
Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  19:38

Jurásek se poprvé trefil za Norwich, Souček přispěl k postupu West Hamu

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se na hřišti domlouvá se spoluhráčem Pablem.

Téměř přesně rok po přestupu z pražské Slavie dal fotbalista Matěj Jurásek první gól v dresu Norwiche. Dvaadvacetiletý český reprezentant pomohl druholigovému týmu k jasnému vítězství v utkání 3....

11. ledna 2026  19:13

VIDEO: Zápas malých hokejistů skončil hromadnou rvačkou. Děti bily i spoluhráče

V USA se servali malí hokejisté

Nevšední a úsměvnou podívanou přineslo utkání zámořské AHL mezi Hershey Bears a Cleveland Monsters (3:2). O střetnutí farmářských týmů Washingtonu a Columbusu ale v tu chvíli nešlo. Diváky nejvíce...

11. ledna 2026  19:03

Konec desetiletému čekání. Trutnov konečně vyhrál derby s Hradcem Králové

Natália Martišková (88) z Hradce Králové přichází o míč v zápase s Trutnovem,...

Po deseti letech uspěly basketbalistky Trutnova ve východočeském derby. Na palubovce Hradce Králové zvítězily ve 14. ligovém kole 81:77 hlavně díky 26 bodům nové americké posily Meghan Boydové, která...

11. ledna 2026

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.

11. ledna 2026

Jsme připraveni skočit mezi nejlepší, věří Hornig. Davidová: Jsem trošku frustrovaná

Vítězslav Hornig finišuje ve štafetě v Oberhofu.

Od naší zpravodajky v Německu Takový štafetový závod mužů Světový pohár nepamatuje a německý Oberhof už teprve ne. Aby prvních pět týmů skončilo jen v pěti sekundách a ten šestý pouze o dalších dvacet sekund zpět? Naprostá...

11. ledna 2026  18:33

Koudelka v Zakopaném zabodoval 26. místem. Slaví Slovinec i Slovák

Anže Lanišek v Planici.

Skokan na lyžích Roman Koudelka v zasněženém a větrném Zakopaném bodoval na 26. místě. Nechal za sebou i lídra Světového poháru a čerstvého vítěze Turné čtyř můstků Domena Prevce, jemuž se závod...

11. ledna 2026  18:30

Výjimečné utkání. Po dvaceti letech navazuje Pastrňák na české velikány v NHL

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.

Vskutku zábavná podívaná. Nevšední a pro Čechy báječně radostná. V příjemných sobotních devatenáct hodin středoevropského času jste mohli usednout k televizi a pustit si zápas NHL mezi Bostonem a New...

11. ledna 2026  18:06

Američané v korytě: začali ve čtyřech, dojel jen pilot. V roli brzdaře se však osvědčil

Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell,...

Na Světovém poháru čtyřbobů ve Svatém Mořici byl k vidění kuriózní moment. Americký pilot Kristopher Horn „poztrácel“ na startu prvního kola ostatní tři členy posádky, náročnou dráhu odjel s 210 kg...

11. ledna 2026  17:44

Schröder vábil Dončiče u šaten k pěstnímu souboji, třikrát si za to nezahraje

Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers si v zápase se Sacramento Kings kryje...

Dennis Schröder dostal v NBA zákaz startu ve třech zápasech za pokus o napadení soupeřova basketbalisty v prostoru u šaten. Incident se odehrál 28. prosince poté, co Sacramento Kings podlehli 101:125...

11. ledna 2026  16:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Loprais i Macík se mezi kamiony přiblížili lídrovi, Prokop a Engel si polepšili

Martin Prokop a Viktor Chytka během Rallye Dakar

Aleš Loprais obsadil v 7. etapě Rallye Dakar druhé místo a stejně jako třetí Martin Macík snížil svou ztrátu na lídra kategorie kamionů Mitchela van den Brinka. Druhý Macík, který útočí na třetí...

11. ledna 2026  14:07,  aktualizováno  16:19

Suverénní jízda Elviry Öbergové. Češky dojely společně ve druhé desítce

Elvira Öbergová ze Švédska slaví triumf ve stíhacím závodě v Oberhofu.

Pokud tahle disciplína nese název stíhací závod, pak to pro Elviru Öbergovou rozhodně neplatilo. Švédka po vítězství ve čtvrtečním sprintu od startu až do cíle dominovala a vyhrála v německém...

11. ledna 2026  12:56,  aktualizováno  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.