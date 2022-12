Obří slalom v Sestriere vyhrála Italka Bassinová, Vlhová byla třetí

SP ve sjezdovém lyžování v Sestriere Ženy - obří slalom 1. Bassinová (It.) 2:28,89 (1:12,37+1:16,52), 2. Hectorová (Švéd.) -0,11 (1:12,80+1:16,20), 3. Vlhová (SR) -0,40 (1:12,30+1:16,99), 4. Brignoneová (It.) -0,66 (1:13,26+1:16,29), 5. Worleyová (Fr.) -1,26 (1:12,70+1:17,45), 6. Shiffrinová (USA) -1,96 (1:12,74+1:18,11), ...v 1. kole 49. Jelínková (ČR) 1:17,43. Pořadí obřího slalomu (po 2 z 10 závodů): 1. Bassinová 180, 2. Hectorová 140, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 136, 4. Vlhová 110, 5. Worleyová 81, 6. Brignoneová 79. Průběžné pořadí SP (po 8 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 305, 2. Vlhová 280, 3. Holdenerová (Švýc.) 266, 4. Hectorová 247, 5. Goggiaová (It.) 245, 6. C. Suterová (Švýc.) 240, ...39. Dubovská (ČR) 42.