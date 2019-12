Norská série skončila. Super-G v Lake Louise vládl Rakušan Mayer

SP ve sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada) Muži - super-G 1. Mayer (Rak.) 1:31,40, 2. Paris (It.) -0,40, 3. Kriechmayr (Rak.) a Caviezel (Švýc.) oba -0,49, 5. Casse (It.) -0,60, 6. Kilde (Nor.) -0,76, 7. Odermatt (Švýc.) -0,85, 8. Jansrud (Nor.) -0,93, 9. Théaux (Fr.) -1,02, 10. Dressen (Něm.) -1,10. Průběžné pořadí SP (po 4 z 44 závodů): 1. Mayer 161, 2. Paris 160, 3. Dressen 126, 4. Kristoffersen (Nor.) 113, 5. Caviezel a Pinturault (Fr.) oba 100.