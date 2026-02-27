Sdruženáři létali daleko přes 200 metrů, aby o vítězi rozhodla desetina sekundy

Fin Ilkka Herola vyhrál o desetinu sekundy závod Světového poháru v severské kombinaci v Bad Mitterndorfu, při němž si sdruženáři užili soutěžní premiéru skoku na mamutím můstku Kulm. Bronzový medailista z olympijského závodu na velkém můstku porazil v těsném doběhu kompaktního závodu na 7,5 km domácího Rakušana Johannese Lampartera. Vedoucí muž Světového poháru se dopoledne blýskl letem dlouhým 236,5 metru a ovládl skokanskou část.
Finský sdruženář Ilkka Herola na mamutím můstku v Kulmu

Finský sdruženář Ilkka Herola na mamutím můstku v Kulmu | foto: Christian BrunaReuters

Druhý Johannes Lamparter, první Ilkka Herola a třetí Johannes Rydzek (zleva) po...
Německý sdruženář Johannes Rydzek po třetím místě v Bad Mitterndorfu
Fin Ilkka Herola (vlevo) a Rakušan Johannes Lamparter bojují o vítězství v Bad...
Finský sdruženář Ilkka Herola slaví po výhře v Bad Mitterndorfu.
7 fotografií

Dvousetmetrovou hranici pokořila přesně polovina ze 30 startujících. Českým reprezentantům Jiřímu Konvalinkovi a Janu Vytrvalovi se to v závodě nepodařilo, Vytrval se ale přes magickou hranici dostal ve zkušebním kole, v němž skočil 204,5 m.

Lamparter vedl po skoku pořadí přesto, že se po dopadu dotkl rukama sněhu. Jen o tři metry kratší let předvedl Fancouz Marco Heinis, který se překvapivě zařadil na průběžné druhé místo, v běhu se ale propadl na 13. příčku. Z českých sdruženářů předvedl delší skok Vytrval, výkonem 193,5 metru porazil reprezentačního kolegu o tři a půl metru. Podle bodového hodnocení ale celkově 26. Konvalinka o čtyři desetiny Vytrvala předčil.

V běžecké části kompaktního závodu, při něm sdruženáři nevybíhají podle výkonů ze skokanského můstku převedených na časy, ale podle předem daných rozestupů, se Vytrval posunul na 26. místo. Konvalinka skončil o dvě příčky za ním.

Druhý Johannes Lamparter, první Ilkka Herola a třetí Johannes Rydzek (zleva) po závodě SP sdruženářů v Bad Mitterndorfu.

Za Herolou s Lamparterem doběhl na třetím místě Johannes Rydzek z Německa, který vyhrál finiš skupinky pronásledovatelů. Nor Jens Luraas Oftebro, který na olympijských hrách získal obě individuální zlata na středním i velkém můstku, skončil pátý za svým bratrem Einarem. Za Lamparterem zaostává v průběžném hodnocení seriálu dva závody před koncem o 173 bodů.

Premiérové lety si sdruženáři odbyli už ve čtvrtek v trénincích a provizorním kole. „Bylo to šílené, možná jsem se i trochu bál a chvěly se mi nohy. Odraz byl asi trochu pozdě, ale ten pocit za letu, to bylo myslím něco, na co jsem se těšil celý život,“ líčil na facebooku světové federace FIS se šťastným úsměvem Konvalinka, který v provizorním kole skočil 189,5 metru.

SP v severské kombinaci v Bad Mitterndorfu (Rakousko)

1. Herola (Fin.) 15:32,5, 2. Lamparter (Rak.) -0,1, 3. Rydzek (Něm.) -16,2, 4. E. L. Oftebro -16,3, 5. J. L. Oftebro (oba Nor.) -18,0, 6. Hirvonen (Fin.) -18,3, ...26. Vytrval -1:19,3, 28. Konvalinka (oba ČR) -1:23,2.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 17 závodů): 1. Lamparter 1212, 2. J. L. Oftebro 1039, 3. E. L. Oftebro 910, 4. Schmid (Něm.) 899, 5. Herola 858, 6. S. Rettenegger (Rak.) 849, ...32. Vytrval 177, 36. Konvalinka 104, 63. Doležal (ČR) 9.

