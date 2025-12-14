Hedegart vedl triumf norských lyžařů na 10 km v Davosu, Novák obsadil 19. místo

Norští běžci na lyžích v čele s Einarem Hedegartem ovládli v Davosu závod Světového poháru na 10 kilometrů volnou technikou. Ve švýcarském středisku obsadili prvních pět příček, v elitní osmičce jich bylo sedm. Nejlepší z Čechů Michal Novák obsadil nejlépe v sezoně 19. místo, na vítěze ztratil 1:11 minuty.

Einar Hedegart si běží pro triumf na 10 kilometrů volnou technikou na SP v Davosu. | foto: AP

Novák, jehož v minulých dnech trápily zdravotní potíže, rozběhl závod pomaleji a postupně zrychloval. V polovině figuroval na mezičasech na 25. pozici a do první dvacítky se posunul až v závěru. Jiří Tuž, jenž v sobotu ve Švýcarsku obsadil 18. místo ve sprintu, dnes bodoval na 34. místě ze ztrátou 1:27,1. Adam Fellner se umístil na 65. příčce

Za Hedegartem, který se v elitním seriálu radoval z výhry poprvé, se na stupních vítězů seřadili Harald Östberg Amundsen, který zaostal o 11,7 sekundy, a Mattis Stenshagen. Lídr seriálu Johannes Hösflot Klaebo doběhl čtvrtý a Martin Löwström Nyenget pátý. Norskou hegemonii narušil šestý Brit Andres Musgrave.

Ženy mají na programu závod na 10 km volně s intervalovým startem od 13:45. České barvy budou hájit Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová a Tereza Beranová.

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Biatlon ONLINE: Štafeta mužů v Hochfilzenu. Mareček předává jako pátý

Sledujeme online
Biatlonisté v úvodním kole mužské štafety v Hochfilzenu.

Nedělní program Světového poháru v rakouském Hochfilzenu otevře v pravé poledne štafetový závod mužů. Čeští biatlonisté vyráží ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Mikuláš...

14. prosince 2025  9:21,  aktualizováno  12:56

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

14. prosince 2025  12:53

ONLINE: Bohemians - Karviná, hosté chtějí na závěr podzimu udržet top šestku

Sledujeme online
Útočník Helal Júsuf z Bohemians se snaží dostat k míči mezi karvinskými obránci.

Karvinští fotbalisté hají v 19. kole Chance Ligy umístění v nejlepší šestce. Jejich soupeřem jsou pražští Bohemians, zápas má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

14. prosince 2025  12:45

Ledecké se ve Svatém Mořici nedařilo. Ztratila i v super-G, triumf pro Nový Zéland

Ester Ledecká během super-G ve Svatém Mořici

S předchozími sjezdy nebyla spokojená a náladu si nevylepšila ani v super-G. Ester Ledecká ve třetím závodě ve švýcarském Svatém Mořici předvedla několik chyb a skončila šestnáctá. Na vítěznou...

14. prosince 2025  12:37

ONLINE: Česko - Švédsko 0:1. Při přesilovce tvrdou ranou skóruje Sörensen

Sledujeme online
Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Kdo zvítězí, ovládne celý turnaj. Souboj českých hokejistů na závěr Švýcarských her se Švédskem zároveň představuje duel o prvenství. Národní tým současně čelí protivníkovi, který v olympijské sezoně...

14. prosince 2025

Bartoš o volejbale v Dubaji: Kapitán měl dvě ženy. Když se někdo zle vyspí, letíte

Premium
Volejbalista Adam Bartoš si zkusil i angažmá ve Spojených arabských emirátech.

Zatímco jeho blízcí si rozbalovali v Česku vánoční dárky, Adam Bartoš strávil loňský Štědrý den na palubovce při zápase volejbalové ligy Spojených arabských emirátů. „Zažil jsem to poprvé v kariéře a...

14. prosince 2025

ONLINE: Česko - Švýcarsko, florbalistky hrají na MS o historické zlato

Radost českých florbalistek v semifinále MS.

Florbalová euforie, kterou české florbalistky zažehly premiérovým postupem do finále mistrovství světa, se může proměnit v extázi. Před domácím publikem v Ostravě hrají o zlato proti Švýcarsku. Zápas...

14. prosince 2025  11:38

Meillard útočí ve Val d'Isere na další triumf, po prvním kole vede slalom

Loic Meillard na trati slalomu ve Val d'Isere.

Švýcarský lyžař Loic Meillard zvládl nejlépe první kolo slalomu Světového poháru ve Val d’Isere a může ve Francii navázat na sobotní triumf v obřím slalomu. Úřadující mistr světa v této disciplíně...

14. prosince 2025  11:21

Choura měl v Cervinii těžký pád. V týmu s Adamczykovou vypadli v semifinále

Eva Adamczyková při závodech v Cervinii.

Snowboardcrossaři Kryštof Choura a Eva Adamczyková skončili v týmové soutěži na Světovém poháru v Cervinii v semifinále. Choura měl těžký pád, vyletěl mimo trať. Je v péči lékařů, čeká se na výsledky...

14. prosince 2025  11:03,  aktualizováno  11:15

Zafi, budeš nám chybět! Řek se loučil se Slavií. Nezapomenutelná cesta, děkoval

Christos Zafeiris se loučí se spoluhráči ze Slavie.

Naposledy levou rukou hrábl do trávníku a dvakrát se pokřižoval. Hned nato se schoval do náruče trenéra Jindřicha Trpišovského. Řecký fotbalista Christos Zafeiris slezl ze hřiště v Edenu naposledy....

14. prosince 2025  9:59

Palát asistoval u dvou gólů, Dostál se vrátil do brány Anaheimu

Útočník New Jersey Devils Connor Brown slaví se spoluhráči gól do prázdné...

Sobotní bohatý program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 4:1 nad Anaheimem, kterou dvěma asistencemi podpořil český útočník Ondřej Palát. V bráně Ducks se po návratu z marodky představil Lukáš...

14. prosince 2025  7:13,  aktualizováno  9:41

