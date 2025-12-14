Hedegart vedl triumf norských lyžařů na 10 km v Davosu, Novák obsadil 19. místo

Novák, jehož v minulých dnech trápily zdravotní potíže, rozběhl závod pomaleji a postupně zrychloval. V polovině figuroval na mezičasech na 25. pozici a do první dvacítky se posunul až v závěru. Jiří Tuž, jenž v sobotu ve Švýcarsku obsadil 18. místo ve sprintu, dnes bodoval na 34. místě ze ztrátou 1:27,1. Adam Fellner se umístil na 65. příčce
Za Hedegartem, který se v elitním seriálu radoval z výhry poprvé, se na stupních vítězů seřadili Harald Östberg Amundsen, který zaostal o 11,7 sekundy, a Mattis Stenshagen. Lídr seriálu Johannes Hösflot Klaebo doběhl čtvrtý a Martin Löwström Nyenget pátý. Norskou hegemonii narušil šestý Brit Andres Musgrave.
Ženy mají na programu závod na 10 km volně s intervalovým startem od 13:45. České barvy budou hájit Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová a Tereza Beranová.