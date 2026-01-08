Program závodů SP ve Šindlerově Mlýně 2026
|Datum
|Čas
|Disciplína
|Poznámka
|Výsledky
|23. 1. 2026
|celý den
|Oficiální trénink
|Volné lyžování na závodní sjezdovce
|24. 1. 2026
|10:00
|Obří slalom žen
|Start 1. kola
|24. 1. 2026
|13:30
|Obří slalom žen
|Start 2. kola
|25. 1. 2026
|09:30
|Slalom žen
|Start 1. kola
|25. 1. 2026
|12:15
|Slalom žen
|Start 2. kola
Trať závodu:
Kde sledovat závody SP ve Špindlerově Mlýně?
Česká televize má práva na přenosy Světového poháru v alpském lyžování v sezoně 2025/2026. Závody ze Špindlerova Mlýna tedy uvidíme na ČT sport případně prostřednictvím webové platformy ČT sport Plus.
Hvězdy ve Špindlu? Mělo by to klapnout
Elitní seriál se do Špindlerova Mlýna vrací po třech letech a po šesté v historii. Pro lyžařky zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku před olympijskými hrami v Milánu a Cortině. Proto se čeká nabité startovní pole.
„Máme velmi příhodný termín,“ pochvaloval si tři měsíce před závody ředitel trati a zároveň sportovní ředitel úseku alpských disciplín Jan Fiedler.
„Předpokládám, že budou na startu všechny světové hvězdy včetně Mikaely Shiffrinové. Doufám, že uvidíme i Slovenku Petru Vlhovou. Pro náš podnik má velký význam, jak si pamatujeme, tak Češi se Slováky umí vytvořit pořádnou atmosféru.“
Kde a kdy se oficiální startovní listina objeví
Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace (FIS) obvykle zveřejňuje startovní listiny 1–2 dny před závodem na svém webu: 👉 oficiální web FIS Alpine Ski World Cup
Na této stránce po kliknutí na Calendar & Results (Kalendář & výsledky) nebo konkrétní závod si můžete zobrazit:
- Entry List / Start List (Seznam přihlášených a startovní listina)
- Live Results (Online výsledky)
- Entry Deadlines (uzávěrky přihlášek)
- Tyto části se aktualizují až krátce před samotným závodem
Češky na startu ve Špindlerově Mlýně
- Ve Špindlerově Mlýně budou na startu i domácí závodnice. Těšit se můžete na Martinou Dubovskou i mladší lyžařky, které dostávají šanci startovat v domácích závodech Světového poháru. Příležitost by mohly dostat Katarina Koutná, Katrin Kudláčková či Natál Anna Machytková.
- Startovní listina bude definitivně potvrzena až těsně před závodem, ale organizátoři počítají s až šesti českými lyžařkami ve startovním poli.
Vstupenky na SP v lyžování ve Špindlerově Mlýně
Vstupenky na závody SP v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně můžete zakoupit ZDE.
🎟️ Ceny vstupenek
|Typ vstupenky
|Cena – 1 den
|Cena – víkend (sobota + neděle)
|Stání (Public)
|399 Kč
|699 Kč
|Tribuna Šárky Strachové
|1 599 Kč
|2 349 Kč
|Tribuna Olgy Charvátové‑Křížové
|1 799 Kč
|2 649 Kč
|Tribuna Bohumíra Zemana
|2 199 Kč
|3 299 Kč
|VIP – 1 den (samostatně)
|od 15 745 Kč
|27 345 až 29 985 Kč
👶 Děti a ZTP
- Děti do 140 cm – mají u vstupenek na stání vstup zdarma (při doprovodu dospělého). Na tribuny musí mít dětskou vstupenku.
- Držitelé ZTP – mají vstupenku zdarma + doprovod za 50 % běžné ceny. Nákup probíhá přes infolinku. Pro fanoušky pohybující se na vozíku je určen vyhrazený sektor na tribuně Olgy Charvátové-Křížové.