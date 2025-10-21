Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 startuje 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve Špindlerově Mlýně. V přehledném textu najdete kompletní program SP, výsledky i kde můžete napínavé souboje sledovat živě.

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně. | foto: AP

SP v alpském lyžování 2025/26, program žen:

DatumMísto konáníDisciplínaVítězka
25.10.2025Sölden, RakouskoObří slalom
15.11.2025Levi, FinskoSlalom
23.11.2025Gurgl, RakouskoSlalom
29.11.2025Copper Mountain, USAObří slalom
30.11.2025Copper Mountain, USASlalom
6.12.2025Tremblant, KanadaObří slalom
7.12.2025Tremblant, KanadaObří slalom
12.12.2025St. Moritz, ŠvýcarskoSjezd
13.12.2025St. Moritz, ŠvýcarskoSjezd
14.12.2025St. Moritz, ŠvýcarskoSuper G
16.12.2025Courchevel, FrancieSlalom
20.12.2025Val d’Isere, FrancieSjezd
21.12.2025Val d’Isere, FrancieSuper G
27.12.2025Semmering, RakouskoObří slalom
28.12.2025Semmering, RakouskoSlalom
3.1.2026Kranjska Gora, SlovinskoObří slalom
4.1.2026Kranjska Gora, SlovinskoSlalom
10.1.2026Altenmarkt, RakouskoSjezd
11.1.2026Altenmarkt, RakouskoSuper G
13.1.2026Flachau, RakouskoSlalom
17.1.2026Tarvisio, ItálieSjezd
18.1.2026Tarvisio, ItálieSuper G
20.1.2026Kronplatz, ItálieObří slalom
24.1.2026Špindlerův Mlýn, ČeskoObří slalom
25.1.2026Špindlerův Mlýn, ČeskoSlalom
30.1.2026Crans Montana, ŠvýcarskoSjezd
31.1.2026Crans Montana, ŠvýcarskoSuper G
28.2.2026Soldeu, AndorraSjezd
1.3.2026Soldeu, AndorraSuper G
7.3.2026Val di Fassa, ItálieSjezd
8.3.2026Val di Fassa, ItálieSuper G
14.3.2026Are, ŠvédskoObří slalom
15.3.2026Are, ŠvédskoSlalom
21.3.2026Kvitfjell, Norsko (finále)Sjezd
22.3.2026Kvitfjell, Norsko (finále)Super G
24.3.2026Hafjell, Norsko (finále)Slalom
25.3.2026Hafjell, Norsko (finále)Obří slalom

SP v alpském lyžování 2025/26, program mužů:

DatumMísto konáníDisciplínaVítěz
26.10.2025Sölden, RakouskoObří slalom
16.11.2025Levi, FinskoSlalom
22.11.2025Gurgl, RakouskoSlalom
27.11.2025Copper Mountain, USASuper G
28.11.2025Copper Mountain, USAObří slalom
4.12.2025Beaver Creek, USASjezd
5.12.2025Beaver Creek, USASjezd
6.12.2025Beaver Creek, USASuper G
7.12.2025Beaver Creek, USAObří slalom
13.12.2025Val d’Isere, FrancieObří slalom
14.12.2025Val d’Isere, FrancieSlalom
19.12.2025Val Gardena/Gröden, ItálieSuper G
20.12.2025Val Gardena/Gröden, ItálieSjezd
21.12.2025Alta Badia, ItálieObří slalom
22.12.2025Alta Badia, ItálieSlalom
27.12.2025Livigno, ItálieSuper G
7.1.2026Madonna di Campiglio, ItálieSlalom
10.1.2026Adelboden, ŠvýcarskoObří slalom
11.1.2026Adelboden, ŠvýcarskoSlalom
16.1.2026Wengen, ŠvýcarskoSuper G
17.1.2026Wengen, ŠvýcarskoSjezd
18.1.2026Wengen, ŠvýcarskoSlalom
23.1.2026Kitzbühel, RakouskoSuper G
24.1.2026Kitzbühel, RakouskoSjezd
25.1.2026Kitzbühel, RakouskoSlalom
27.1.2026Schladming, RakouskoObří slalom
28.1.2026Schladming, RakouskoSlalom
1.2.2026Crans-Montana, ŠvýcarskoSjezd
28.2.2026Garmisch-Partenkirchen,NěmeckoSjezd
1.3.2026Garmisch-Partenkirchen,NěmeckoSuper G
7.3.2026Kranjska Gora, SlovinskoObří slalom
8.3.2026Kranjska Gora, SlovinskoSlalom
14.3.2026Courchevel, FrancieSjezd
15.3.2026Courchevel, FrancieSuper G
21.3.2026Lillehammer, NorskoSjezd
22.3.2026Lillehammer, NorskoSuper G
24.3.2026Lillehammer, NorskoObří slalom
25.3.2026Lillehammer, NorskoSlalom

Kde sledovat SP v alpském lyžování 2025/26

Všechny závody, kterých se zúčastní Ester Ledecká (Super G a Sjezd), můžete sledovat na iDNES.cz v online reportážích.

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT Sport a Eurosportu.

Češi ve Světovém poháru

  • Ester Ledecká – nejúspěšnější česká závodnice. Specializuje se na sjezd a super-G, závodí za Duklu Liberec.
  • Martina Dubovská – specializuje se na slalom, závodí za Ski Klub Špindl.
  • Adriana Jelínková – specializuje se na slalom, závodí individuálně.
  • Barbora Nováková – specializuje se na slalom, závodí za SA Špindl.
  • Jan Zabystřan – specializuje se na obří slalom a slalom, závodí za LK Chomutov.

Tereza Nová rehabilituje po vážném zranění hlavy, které utrpěla při tréninku v Garmisch-Partenkirchenu v lednu 2025.

Kdo vyhrál Světový pohár loni?

Světový pohár v sezoně 2024/25 mezi muži ovládl švýcarský suverén Marco Odermatt. Trofej si zajistil s výrazným předstihem a velký křišťálový glóbus získal potřetí za sebou. Bude mít letos větší konkurenci?

Konečné pořadí Světového poháru:

JménoZeměBody
Marco OdermattŠvýcarsko1721
Henrik KristoffersenNorsko1116
Loïc MeillardŠvýcarsko1076

Vítězové jednotlivých disciplín:

DisciplínaVítěz
SlalomHenrik Kristoffersen
Obří slalomMarco Odermatt
Super-GMarco Odermatt
SjezdMarco Odermatt
CelkověMarco Odermatt

Mezi ženami byla nejlepší Italka Federica Brignoneová. Úřadující vítězka Světového poháru a mistryně světa však na domácím dubnovém šampionátu utrpěla komplikovanou zlomeninu holenní a lýtkové kosti v levé noze. Přetrhla si i přední zkřížený vaz. Podaří se jí návrat?

Konečné pořadí Světového poháru:

JménoZeměBody
Federica BrignoneováItálie1594
Lara Gut‑BehramiováŠvýcarsko1272
Sofia GoggiaováIItálie931

Vítězky jednotlivých disciplín:

DisciplínaVítězka
SlalomZrinka Ljuticová
Obří slalomFederica Brignoneová
Super-GLara Gut-Behramiová
SjezdFederica Brignoneová
CelkověFederica Brignoneová
Výsledky

