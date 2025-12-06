Další novozélandský triumf. Robinsonová vyhrála v SP druhý obří slalom za sebou


  21:17
Novozélandská lyžařka Alice Robinsonová vyhrála druhý obří slalom Světového poháru za sebou, po Copper Mountain triumfovala také v kanadském středisku Mont Tremblant. V neděli se v Québecu pojede další obří slalom.

Novozélandská lyžařka Alice Robinsonová na trati obřího slalomu v Mont Tremblant. | foto: Reuters

Úřadující vicemistryně světa Robinsonová vedla už po prvním kole a ve druhém třetí nejrychlejší jízdou vítězství potvrdila. Chorvatku Zrinku Ljutičovou za sebou nechala o 94 setin sekundy a třetí domácí Valerii Grenierovou o rovnou sekundu.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z australského Sydney si připsala šesté pohárové vítězství v kariéře, všechna zaznamenala ve své parádní disciplíně.

Šesté místo obsadila vedoucí žena Světového poháru Mikaela Schiffrinová. Hvězdná Američanka vyhrála všechny tři slalomy v sezoně, ale v obřím slalomu se dosud na stupně vítězů nedostala.

České lyžařky v Kanadě nestartují.

SP ve sjezdovém lyžování

Mont Tremblant (Kanada):

Ženy - obří slalom: 1. Robinsonová (N. Zél.) 2:16,18 (1:07,05+1:09,13), 2. Ljutičová (Chorv.) -0,94 (1:07,38+1:09,74), 3. Grenierová (Kan.) -1,00 (1:07,79+1:09,39), 4. Rastová (Švýc.) -1,21 (1:08,19+1:09,20), 5. Direzová (Fr.) -1,51 (1:08,21+1:09,48), 6. Shiffrinová (USA) -1,65 (1:07,54+1:10,29)

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 z 10 závodů): 1. Robinsonová 232, 2. Scheibová (Rak.) 180, 3. Ljutičová 142, 4. Rastová 111, 5. Shiffrinová 108, 6. Stjernesundová (Nor.) 105

Průběžné pořadí SP (po 6 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 408, 2. Colturiová (Alb.) 286, 3. Dürrová (Něm.) 234, 4. Robinsonová 232, 5. Moltzanová (USA) 227, 6. Rastová 213

