Dubovská je po prvním kole slalomu SP v Levi dvacátá, vede Aicherová

Druhé kolo začne ve 13.00 SEČ.
Čtyřiatřicetiletá Dubovská si v Levi vedla výrazně lépe než před rokem, kdy se nedostala do finálové třicítky pro druhé kolo. Vydařila se jí především úvodní rovinatá pasáž, kde měla vůbec nejrychlejší čas.
Ve druhé polovině trati nabrala výraznou ztrátu, která ji zařadila na konec druhé desítky. Ve druhém kole si ještě může polepšit, například na patnáctou Neju Dvornikovou ze Slovinska ztrácí 36 setin sekundy.
Aicherová den po 23. narozeninách útočí na první vítězství ve slalomu v kariéře. Všestranná německá lyžařka, která byla ve slalomu pětkrát na stupních vítězů, vede o 36 setin před Larou Colturiovou z Albánie. O dalších 52 setin zpět je Chorvatka Zrinka Ljutičová.
Závod v Levi vynechává hvězdná Američanka Mikaela Shiffrinová, která se chce v této sezoně více zaměřit na rychlostní disciplíny. Společně s Petrou Vlhovou si v tomto finském středisku rozdělily výhry v posledních čtrnácti slalomech. Tato série zřejmě dnes skončí. Slovenka Vlhová, jež se vrací po dlouhé zdravotní pauze, je totiž po 1. kole s odstupem 1,44 sekundy čtrnáctá.