Spolupráce s hvězdným trenérem? Sen. Jen nám chybí výsledky, mrzí Dubovskou

Do závodu vyrazila rovněž s číslem 21 a nezačala nejlépe. „Nepovedl se mi nájezd do rovinky, trošku jsem zpomalila, dole jsem se snažila přidat. Nebyla to úplně ideální jízda,“ vyčítala si po prvním kole.

V tom druhém výkon obrátila: úvod zvládla solidně, ale sotva se vřítila do pasáže na dohled bouřícím fanouškům, zaváhala.

Jste s horní pasáží tentokrát spokojená?

Mezičasy jsem ještě neviděla, ale před posledním úsekem jsem cítila, že jsem se po chybě téměř zastavila. Trošku mě to naštvalo, rozjela jsem se bojovně, ale už s tím nic nenadělám.

Zasekla jste se v rýze?

Bylo to tam opravu ostře zatočené a tím, že mi chybí síly po nemoci, nenajela jsem si v závěru ideálně, a proto jsem zpomalila.

Do cíle vás hnaly početné skupiny slovenských fanoušků.

Samozřejmě přijely kvůli Péťi (Vlhové), ale zároveň stíhají podporovat i mě. Je skvělé, že tady máme tolik fanoušků.

Slovenští fanoušci během slalomu Světového poháru v Kranjske Goře.

Berete 21. místo jako odrazový můstek do příštích závodů? Především v porovnání se slalomem v Lienzu.

To byl můj nejhorší závod tak za posledních šest let. Teď doufám, že výsledky budou jen a jen lepší. Samozřejmě každý bod je super, ale v letošní sezoně jsem od sebe čekala trochu víc, takže nemůžu být nadšená, ale pracujeme, abych se posouvala.

Jak byste prozatím hodnotila spolupráci s hvězdným trenérem Liviem Magonim?

Je to můj splněný sen. Jsem s ním velmi spokojená, ale mrzí mě, že zatím nemáme žádný výsledek, který by nám mohl dělat radost.

Co chcete zlepšit do příště?

Určitě jezdit rychleji. (smích)

Už se blíží váš oblíbený Světový pohár v Jasné. Těšíte se?

Velmi. Vím, že lístky jsou vyprodané několik měsíců dopředu. Budou tam všichni moji kamarádi, rodina.

Necítíte pak větší tlak?

Spíše jsem ráda, že mám na závodech kamarády. Těší mě jejich podpora a řekla bych, že si to užívám.

Takže téměř domácí prostředí vás spíše motivuje?

Ano, i když na výsledcích to tak nevypadá. (smích)

Jak bude vypadat příprava?

Teď budu celý týden trénovat v Jasné, potom na otočku zajedeme do Flachau. Hlavně musím dohnat tréninkové manko z prosince, kdy jsem se kvůli nemoci pořádně nepřipravovala. Chci se vyjezdit, chytit rytmus a už snad všechno půjde.