Odermatt nedokončil, malý křišťálový globus za obří slalom má blízko Braathen

Braathen vede v polovině závodu o 21 setin sekundy před Rakušanem Stefanem Brennsteinerem. Třetí je Švýcar Loic Meillard s odstupem 63 setin.
Odermatt, který získal malý křišťálový glóbus za obří slalom v předchozích pěti sezonách, šel do posledního závodu s náskok 48 bodů na Braathena. Norskému rodákovi s brazilským pasem nyní stačí obsadit v Hafjellu čtvrté místo, aby ho v čele vystřídal.
Pětadvacetiletý Braathen má zatím ve sbírce jediný glóbus za slalom z roku 2023. V obřím slalomu byl celkově nejlíp čtvrtý před čtyřmi lety.
Druhé kolo začne ve 12:30.