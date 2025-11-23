Další triumf Shiffrinové. Americká hvězda v Gurglu ovládla i druhý slalom v sezoně

Třicetiletá Shiffrinová před týdnem porazila albánskou soupeřku v úvodním slalomu ročníku v Levi a formu na startu olympijské sezony potvrdila i v Rakousku. Časem 54,22 ovládla první kolo a díky výkonu 53,89 byla nejrychlejší i ve druhé jízdě.
Lyžařská elita v Česku
Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.
Devatenáctiletá Colturiová, která je dcerou olympijské šampionky v super-G Italky Daniely Ceccarelliové, rozšířila sbírku druhých míst na čtyři a na premiérový triumf ve Světovém poháru stále čeká. Na třetí příčce skončila Camille Rastová ze Švýcarska.
Pětinásobná vítězka seriálu a dvojnásobná olympijská šampionka Shiffrinová si připsala 103. triumf ve Světovém poháru. Po třech závodech je v čele průběžného pořadí s náskokem 54 bodů před Colturiovou.
Česká reprezentantka Martina Dubovská v Gurglu kvůli problémům se zády nestartovala. Zdravotní potíže nepustí třicetiletou lyžařku ani do závodu v americkém středisku Copper Mountain, který je na programu příští týden.
Závod SP ve sjezdovém lyžování
Gurgl (Rakousko)
Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:48,11 (54,22+53,89), 2. Colturiová (Alb.) -1,23 (54,53+54,81), 3. Rastová -1,41 (54,70+54,82), 4. Holdenerová (obě Švýc.) -1,59 (54,70+55,00), 5. Moltzanová (USA) -1,74 (55,24+54,61), 6. Truppeová (Rak.) -2,05 (56,11+54,05)
Průběžné pořadí slalomu SP (po 2 závodech): 1. Shiffrinová 200, 2 Colturiová 160, 3. Moltzanová 95, 4. Aicherová 89, 5. Dürrová (obě Něm.) 86, 6. Holdenerová 82
Průběžné pořadí SP (po 3 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 250, 2. Colturiová 196, 3. Moltzanová 175, 4. Dürrová 104, 5. Scheibová (Rak.) 100, 6. Aicherová 92