Kildeho návrat sledovala i Shiffrinová. V Copper Mountain vyhrál Odermatt

  21:27
Největší tahák závodu Světového poháru v Copper Mountain byl předem jasný. Po téměř dvou letech se na svahy vrátil Aleksander Aamodt Kilde, kterého u cíle podporovala také snoubenka Mikaela Shiffrinová. Hvězdný norský lyžař nakonec v super-G bral 24. místo, dojel o čtyři setiny před Janem Zabystřanem, který obsadil dělenou 26. pozici. V americkém středisku zvítězil švýcarský favorit Marco Odermatt.
Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde po návratu pózuje s Markem Odermattem v...

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde po návratu pózuje s Markem Odermattem v cíli super-G v Copper Mountain. Fotí je Mikaela Shiffrinová. | foto: Michael Madrid / Imagn ImagesReuters

Aleksander Aamodt Kilde a Mikaela Shiffrinová se objímají po super-G v Copper...
Aleksander Aamodt Kilde a Mikaela Shiffrinová po super-G v Copper Mountain.
Mikaela Shiffrinová sleduje super-G v Copper Mountain.
Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová sleduje super-G v Copper Mountain,...
Zabystřan měl stejný čas jako Ital Mattia Casse, za vítězem zaostal o 1,29 sekundy. Nejvíce ztratil ve druhém a závěrečném pátém sektoru trati.

V nesmírně vyrovnaném závodě zaostal o 46 setin sekundy za desátým Ryanem Cochranem-Sieglem z USA, ale i tak skončil až na začátku druhé poloviny třetí desítky. Kdyby byl o dvě desetiny pomalejší, vůbec by nebodoval.

Těsně před ním se dělil o 24. místo třiatřicetiletý Kilde. Ten po 683 dnech ukončil závodní pauzu, kterou měl od těžkého pádu ve sjezdu ve Wengenu v lednu 2024. Kvůli vážnému zranění nohy a ramena včetně následné infekce podstoupil několik operací. Teď se vrátil před zraky své snoubenky Shiffrinové, která byla po jeho jízdě viditelně dojatá.

Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová sleduje super-G v Copper Mountain,...
Aleksander Aamodt Kilde a Mikaela Shiffrinová se objímají po super-G v Copper...

Pozici nejlepšího lyžaře současnosti i na začátku nové sezony potvrzuje Odermatt. Vítěz posledních čtyř ročníků Světového poháru znovu nenašel přemožitele. Nechal o osm setin sekundy za sebou úřadujícího vicemistra světa ve sjezdu Vincenta Kriechmayra. O dalších pět setin zpět byl jiný Rakušan Raphael Haaser, stříbrný medailista ze super-G z letošního MS v Saalbachu.

V pátek čeká lyžaře v Copper Mountain obří slalom, o víkendu budou v tomto středisku závodit ženy. Mužské rychlostní disciplíny budou pokračovat příští týden v nedalekém Beaver Creeku.

