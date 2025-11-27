Kildeho návrat sledovala i Shiffrinová. V Copper Mountain vyhrál Odermatt

Zabystřan měl stejný čas jako Ital Mattia Casse, za vítězem zaostal o 1,29 sekundy. Nejvíce ztratil ve druhém a závěrečném pátém sektoru trati.
V nesmírně vyrovnaném závodě zaostal o 46 setin sekundy za desátým Ryanem Cochranem-Sieglem z USA, ale i tak skončil až na začátku druhé poloviny třetí desítky. Kdyby byl o dvě desetiny pomalejší, vůbec by nebodoval.
Těsně před ním se dělil o 24. místo třiatřicetiletý Kilde. Ten po 683 dnech ukončil závodní pauzu, kterou měl od těžkého pádu ve sjezdu ve Wengenu v lednu 2024. Kvůli vážnému zranění nohy a ramena včetně následné infekce podstoupil několik operací. Teď se vrátil před zraky své snoubenky Shiffrinové, která byla po jeho jízdě viditelně dojatá.
Pozici nejlepšího lyžaře současnosti i na začátku nové sezony potvrzuje Odermatt. Vítěz posledních čtyř ročníků Světového poháru znovu nenašel přemožitele. Nechal o osm setin sekundy za sebou úřadujícího vicemistra světa ve sjezdu Vincenta Kriechmayra. O dalších pět setin zpět byl jiný Rakušan Raphael Haaser, stříbrný medailista ze super-G z letošního MS v Saalbachu.
V pátek čeká lyžaře v Copper Mountain obří slalom, o víkendu budou v tomto středisku závodit ženy. Mužské rychlostní disciplíny budou pokračovat příští týden v nedalekém Beaver Creeku.