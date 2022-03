Odermatt má velký křišťálový glóbus, králem sjezdu je poprvé Kilde

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Courchevelu Muži - sjezd: 1. Kriechmayr (Rak.) 1:50,43, 2. Odermatt -0,34, 3. Feuz (oba Švýc.) -0,54, 4. Kilde (Nor.) -0,85, 5. Hemetsberger (Rak.) -1,31, 6. Paris (It.) -1,54, 7. Crawford (Kan.) -1,59, 8. Cochran-Siegle (USA) -1,63, 9. Danklmaier (Rak.) -1,76, 10. Ganong (USA) -1,80. Konečné pořadí sjezdu (po 11 závodech): 1. Kilde 620, 2. Feuz 607, 3. Paris 522, 4. Odermatt 517, 5. Mayer (Rak.) 508, 6. Kriechmayr 465. Průběžné pořadí SP (po 34 z 37 závodů): 1. Odermatt 1459, 2. Kilde 1100, 3. Kristoffersen (Nor.) 874, 4. Mayer 858, 5. Feuz 794, 6. Kriechmayr 740.