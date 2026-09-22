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Světový pohár v běžeckém lyžování 2026/2027: Program, výsledky, Češi a kde sledovat

Kristýna Polášková
  14:33

Kateřina Janatová (vpravo) bojuje ve čtvrtfinálovém sprintu na MS v klasickém lyžování v Trondheimu. | foto: AP

Nová sezona Světového poháru v běžeckém lyžování začne na konci listopadu ve finské Ruce. Přinášíme kompletní program závodů a výsledky, informace o Tour de Ski a mistrovství světa ve Falunu, českých reprezentantech i televizních přenosech.

Klíčová fakta o sezóně 2026/2027

  • Seriál startuje tradičně na konci listopadu ve finské Ruce a vyvrcholí v druhé polovině března ve švédském Ulricehamnu.
  • Prestižní etapový podnik Tour de Ski proběhne na přelomu roku a navštíví francouzské středisko Les Rousses, německý Oberstdorf a italské Val di Fiemme se závěrečným výšlapem na Alpe Cermis.
  • Hlavním vrcholem celé zimy je Mistrovství světa v klasickém lyžování 2027, které od 22. února do 7. března hostí švédský Falun
  • Závěrečný březnový blok tradičně ozdobí královský padesátikilometrový maraton na legendárním norském Holmenkollenu v Oslu i městský sprint v Drammenu.

Kalendář závodů SP v běžeckém lyžování 2026/2027

Kompletní program jednotlivých zastávek, disciplín a způsobů startu pro celou sezónu:

Kalendář závodů v běžeckém lyžování 2026/2027
DatumDějištěDisciplíny
27. – 29. 11. 2026Ruka (Finsko)10 km klasicky (intervalově), sprint klasicky, 20 km volně (hromadný start)
01. – 03. 12. 2026Trondheim (Norsko)10 km klasicky (intervalově), sprint volně, 20 km skiatlon
11. – 13. 12. 2026Davos (Švýcarsko)5 km rozjížďka volně (hromadný start), sprint volně, týmový sprint volně
01. – 03. 01. 2027Les Rousses (Francie) – Tour de SkiSprint klasicky, 20 km klasicky (hromadný start), 15 km stíhací závod volně
05. – 06. 01. 2027Oberstdorf (Německo) – Tour de Ski15 km klasicky (hromadný start), 5 km rozjížďka volně (hromadný start)
08. – 10. 01. 2027Val di Fiemme (Itálie) – Tour de Ski15 km skiatlon, sprint volně, závěrečný výstup na Alpe Cermis
22. – 24. 01. 2027Engadin (Švýcarsko)Smíšená štafeta, sprint volně, 20 km volně (hromadný start)
29. – 31. 01. 2027Toblach (Itálie)10 km volně (intervalově), sprint volně, 20 km klasicky (hromadný start)
12. – 14. 02. 2027Lahti (Finsko)Sprint klasicky, 20 km skiatlon, 10 km klasicky (intervalově)
22. 02. – 07. 03. 2027Falun (Švédsko)Mistrovství světa v klasickém lyžování
13. – 14. 03. 2027Oslo (Norsko)50 km klasicky (hromadný start)
16. 03. 2027Drammen (Norsko)Sprint klasicky
19. – 21. 03. 2027Ulricehamn (Švédsko) – Finále SP10 km volně (intervalově), sprint volně, 20 km klasicky (hromadný start)

Česká reprezentace v běžeckém lyžování

Do elitního A-týmu české reprezentace v běžeckém lyžování byli zařazeni tito závodníci a závodnice:

Reprezentace A muži

  • Michal Novák (TJ Dukla Liberec) - dlouholetý lídr mužského výběru a elitní všestranný závodník pro distanční i sprinterské tratě.
  • Jiří Tuž (TJ Dukla Liberec) - talentovaný reprezentant nastupující generace, který pravidelně sbírá zkušenosti na tratích Světového poháru.
  • Matyáš Bauer (LK Slovan Karlovy Vary) - mladý závodník a syn legendárního Lukáše Bauera usilující o další bodové zisky mezi světovou špičkou.

Reprezentace A ženy

  • Kateřina Janatová (TJ Dukla Liberec) - jednička ženského týmu, která stabilně bojuje o přední umístění ve sprintech i distančních závodech Světového poháru.
  • Kateřina Dušková (TJ Dukla Liberec) - talentovaná naděje, která se propracovala přímo do ženského seniorského áčka.

Bodování Světového poháru a křišťálové glóby

  • Individuální závody: Vítěz standardního závodu Světového poháru bere 100 bodů, druhý v cíli 95, třetí 90 a boduje vždy nejlepších 50 lyžařů (50. místo = 1 bod).
  • Etapové podniky: Celkový vítěz prestižní Tour de Ski obdrží bonusových 300 bodů, vítěz finálového miniturné 200 bodů.
  • Ocenění: Lyžař a lyžařka s nejvyšším bodovým součtem převezmou na konci sezóny velký křišťálový glóbus o váze 9 kg. Pro nejlepšího sprintera a distančního závodníka jsou určeny malé křišťálové glóby o váze 3,5 kg.

Výsledky minulé sezóny (2025/2026)

V uplynulém ročníku Světového poháru ovládli celkové hodnocení Johannes Hösflot Klaebo a Jessie Digginsová, kteří budou patřit k hlavním favoritům i v nové sezóně. Z pohledu českého týmu zaznamenal velký úspěch mladý reprezentant Jiří Tuž, který v hodnocení závodníků do 23 let (U23) obsadil se ziskem 504 bodů 4. místo.

Kde sledovat SP v běžeckém lyžování živě

  • ČT sport a ČT sport Plus: Závody Světového poháru i únorové mistrovství světa vysílá Česká televize s odborným komentářem a studiem.
  • Eurosport a platforma Max: Celou sezónu pokrývá placený kanál Eurosport společně s digitální platformou Max.
  • Online stream: Přímé videopřenosy z vybraných zastávek nabízí sázková platforma Tipsport.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Krejčíková vs. FriedsamováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 22. 9. 2026:Krejčíková vs. Friedsamová //www.idnes.cz/sport
Živě6:0, 5:7, 6:6
  • 1.77
  • -
  • 2.05
Palicová vs. HerrerováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Palicová vs. Herrerová //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:1, 0:2
  • 2.94
  • -
  • 1.39
Nosková vs. BoulterováTenis - Čtvrtfinále - 22. 9. 2026:Nosková vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 0:1
  • 1.05
  • -
  • 10.70
Gima vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Gima vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:0
  • 5.46
  • -
  • 1.14
Sebovová vs. KnutsonováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Sebovová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 4.65
  • -
  • 1.18
Sakkariová vs. FruhvirtováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 22. 9. 2026:Sakkariová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 15:45
  • 1.20
  • -
  • 4.47
Program a výsledky
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Výsledky

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