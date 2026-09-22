Klíčová fakta o sezóně 2026/2027
- Seriál startuje tradičně na konci listopadu ve finské Ruce a vyvrcholí v druhé polovině března ve švédském Ulricehamnu.
- Prestižní etapový podnik Tour de Ski proběhne na přelomu roku a navštíví francouzské středisko Les Rousses, německý Oberstdorf a italské Val di Fiemme se závěrečným výšlapem na Alpe Cermis.
- Hlavním vrcholem celé zimy je Mistrovství světa v klasickém lyžování 2027, které od 22. února do 7. března hostí švédský Falun
- Závěrečný březnový blok tradičně ozdobí královský padesátikilometrový maraton na legendárním norském Holmenkollenu v Oslu i městský sprint v Drammenu.
Kalendář závodů SP v běžeckém lyžování 2026/2027
Kompletní program jednotlivých zastávek, disciplín a způsobů startu pro celou sezónu:
|Datum
|Dějiště
|Disciplíny
|27. – 29. 11. 2026
|Ruka (Finsko)
|10 km klasicky (intervalově), sprint klasicky, 20 km volně (hromadný start)
|01. – 03. 12. 2026
|Trondheim (Norsko)
|10 km klasicky (intervalově), sprint volně, 20 km skiatlon
|11. – 13. 12. 2026
|Davos (Švýcarsko)
|5 km rozjížďka volně (hromadný start), sprint volně, týmový sprint volně
|01. – 03. 01. 2027
|Les Rousses (Francie) – Tour de Ski
|Sprint klasicky, 20 km klasicky (hromadný start), 15 km stíhací závod volně
|05. – 06. 01. 2027
|Oberstdorf (Německo) – Tour de Ski
|15 km klasicky (hromadný start), 5 km rozjížďka volně (hromadný start)
|08. – 10. 01. 2027
|Val di Fiemme (Itálie) – Tour de Ski
|15 km skiatlon, sprint volně, závěrečný výstup na Alpe Cermis
|22. – 24. 01. 2027
|Engadin (Švýcarsko)
|Smíšená štafeta, sprint volně, 20 km volně (hromadný start)
|29. – 31. 01. 2027
|Toblach (Itálie)
|10 km volně (intervalově), sprint volně, 20 km klasicky (hromadný start)
|12. – 14. 02. 2027
|Lahti (Finsko)
|Sprint klasicky, 20 km skiatlon, 10 km klasicky (intervalově)
|22. 02. – 07. 03. 2027
|Falun (Švédsko)
|Mistrovství světa v klasickém lyžování
|13. – 14. 03. 2027
|Oslo (Norsko)
|50 km klasicky (hromadný start)
|16. 03. 2027
|Drammen (Norsko)
|Sprint klasicky
|19. – 21. 03. 2027
|Ulricehamn (Švédsko) – Finále SP
|10 km volně (intervalově), sprint volně, 20 km klasicky (hromadný start)
Česká reprezentace v běžeckém lyžování
Do elitního A-týmu české reprezentace v běžeckém lyžování byli zařazeni tito závodníci a závodnice:
Reprezentace A muži
- Michal Novák (TJ Dukla Liberec) - dlouholetý lídr mužského výběru a elitní všestranný závodník pro distanční i sprinterské tratě.
- Jiří Tuž (TJ Dukla Liberec) - talentovaný reprezentant nastupující generace, který pravidelně sbírá zkušenosti na tratích Světového poháru.
- Matyáš Bauer (LK Slovan Karlovy Vary) - mladý závodník a syn legendárního Lukáše Bauera usilující o další bodové zisky mezi světovou špičkou.
Reprezentace A ženy
- Kateřina Janatová (TJ Dukla Liberec) - jednička ženského týmu, která stabilně bojuje o přední umístění ve sprintech i distančních závodech Světového poháru.
- Kateřina Dušková (TJ Dukla Liberec) - talentovaná naděje, která se propracovala přímo do ženského seniorského áčka.
Bodování Světového poháru a křišťálové glóby
- Individuální závody: Vítěz standardního závodu Světového poháru bere 100 bodů, druhý v cíli 95, třetí 90 a boduje vždy nejlepších 50 lyžařů (50. místo = 1 bod).
- Etapové podniky: Celkový vítěz prestižní Tour de Ski obdrží bonusových 300 bodů, vítěz finálového miniturné 200 bodů.
- Ocenění: Lyžař a lyžařka s nejvyšším bodovým součtem převezmou na konci sezóny velký křišťálový glóbus o váze 9 kg. Pro nejlepšího sprintera a distančního závodníka jsou určeny malé křišťálové glóby o váze 3,5 kg.
Výsledky minulé sezóny (2025/2026)
V uplynulém ročníku Světového poháru ovládli celkové hodnocení Johannes Hösflot Klaebo a Jessie Digginsová, kteří budou patřit k hlavním favoritům i v nové sezóně. Z pohledu českého týmu zaznamenal velký úspěch mladý reprezentant Jiří Tuž, který v hodnocení závodníků do 23 let (U23) obsadil se ziskem 504 bodů 4. místo.
- Muži (celkově): První místo suverénně vybojoval Nor Johannes Hösflot Klaebo (2301 bodů), následovaný krajanem Haraldem Ostbergem Amundsenem (1848 bodů) a italským lyžařem Federicem Pellegrinem (1443 bodů). V první šestce celkového pořadí se umístilo hned pět norských běžců.
- Ženy (celkově): Velký křišťálový glóbus obhájila Američanka Jessie Digginsová (2303 bodů). Za ní se seřadily švédské reprezentantky Moa Ilarová (1922 bodů), Maja Dahlqvistová (1623 bodů) a Jonna Sundlingová (1422 bodů)
Kde sledovat SP v běžeckém lyžování živě
- ČT sport a ČT sport Plus: Závody Světového poháru i únorové mistrovství světa vysílá Česká televize s odborným komentářem a studiem.
- Eurosport a platforma Max: Celou sezónu pokrývá placený kanál Eurosport společně s digitální platformou Max.
- Online stream: Přímé videopřenosy z vybraných zastávek nabízí sázková platforma Tipsport.