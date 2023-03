Závěrečný závod SP v Lahti ovládl Klaebo, mezi ženami zvítězila Kalvaaová

SP v běhu na lyžích v Lahti 20 km klasicky s hromadným startem: Ženy: 1. Kalvaaová (Nor.) 51:04,3, 2. Sundlingová (Švéd.) -0,9, 3. Hennigová (Něm.) -1,1, 4. Anderssonová (Švéd.) -1,3, 5. Niskanenová (Fin.) -3,3, 6. Karlssonová (Švéd.) -4,6, ...13. Razýmová -40, 31. Janatová -2:02,6, 51. Beranová (všechny ČR) -5:56,6. Konečné pořadí distančních závodů (po 17 závodech): 1. Niskanenová 1180, 2. Digginsová (USA) 1086, 3. T. U. Wengová 946, 4. H. Wengová (obě Nor.) 898, 5. Kalvaaová 868, 6. Brennanová (USA) 860, ...24. Razýmová 338, 27. Janatová 321, 103. Beranová 16, 118. P. Nováková 8, 139. A. Nováková (obě ČR) 1. Konečné pořadí SP (po 31 závodech): 1. T. U. Wengová 2029, 2. Digginsová 1867, 3. Niskanenová 1840, 4. Brennanová 1546, 5. Fähndrichová (Švýc.) 1414, 6. Karlssonová 1365, ...23. Janatová 796, 40. Razýmová 482, 45. Beranová 421, 79. Antošová (ČR) 125, 129. P. Nováková 25, 159. A. Nováková 6. Muži: 1. Klaebo 44:13,0, 2. Golberg (oba Nor.) -5,4, 3. Poromaa (Švéd.) -6,0, 4. Gunnulfsen -6,7, 5. Krüger -7,9, 6. Amundsen (všichni Nor.) -8,1, ...21. Novák -1:16,9, 45. Fellner (oba ČR) -2:53,2. Konečné pořadí distančních závodů (po 17 závodech): 1. Golberg 1258, 2. Klaebo 1154, 3. Tönseth 1065, 4. Krüger 971, 5. Holund 948, 6. Nyenget (všichni Nor.) 838, ...18. Novák 408, 98. Fellner 24. Konečné pořadí SP (po 31 závodech): 1. Klaebo 2715, 2. Golberg 2243, 3. Pellegrino (It.) 1635, 4. Krüger 1281, 5. Tönseth 1269, 6. Holund 1218, ...9. Novák 1002, 33. Černý 459, 69. Šeller (oba ČR) 246, 132. Fellner 59.