V prvním kole obřího slalomu v Söldenu byla suverénně nejrychlejší Scheibová

Sedmadvacetiletá Scheibová, jež se v roce 2018 stala juniorskou mistryní světa, útočí na první pohárový triumf v kariéře. Zatím nejlépe skončila specialistka na obří slalom třetí vloni právě v Söldenu. Dosud poslední domácí vítězkou v rakouském středisku byla v roce 2014 Anna Veithová.
|
Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat
Průběžně třetí je s čtyřsetinovou ztrátou Chorvatka Zrinka Ljutičová, na páté a šesté místo se zařadily hvězdy Lara Gutová-Behramiová ze Švýcarska a Mikaela Shiffrinová z USA. Trojnásobná vítězka ze Söldenu Gutová-Behramiová zaostává za Scheibovou o 1,54 sekundy. Rekordmanka v počtu pohárových vítězství Shiffrinová, jež na rakouském ledovci triumfovala dvakrát, je o dalších 15 setin zpět.
V Söldenu nestartuje žádná česká lyžařka. Druhé kolo začne ve 13:00.