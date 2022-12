Rychlostní královna Sofia. Po sezoně ani nemohla chodit, teď znovu vládla

Dva sjezdařské starty, dvě vítězství. A to ještě v neděli přidala slušné páté místo v superobřím slalomu.

V pátečním sjezdu v Lake Louise třicetiletá Italka zvítězila o čtyři setiny před Švýcarkou Corinne Suterovou, v sobotu o 34 setin před Rakušankou Ninou Ortliebovou.

Znovu se tak ujala vedení v souboji o malý glóbus a povídala: „Jsem moc šťastná, přesně takový byl můj cíl.“

S pátečním závodem přesto tak spokojená nebyla. Jasně, zvítězila, ale jen to jí nestačí.

Musí vždy podat maximální výkon.

„Bylo to ode mě hodně divoké a nečisté. Musíme se zamyslet, jaké chyby jsem udělala a do dalšího závodu je zlepšit,“ plánovala po úvodním klání.

O den později už uspokojila i tuto stránku. „Odshora až dolů jsem lyžovala tak, jak jsem chtěla,“ líčila spokojeně po druhém triumfu. „Jela jsem v ideální linii, rychle, měla jsem vítězné nastavení.“

A v tomto případě je téměř k neporažení.

Její soupeřky by o tom mohly povídat. Goggiaová v sezoně 2020/2021 vyhrála čtyři z pěti pohárových sjezdů, do kterých nastoupila, a jednou byla druhá.

V loňském ročníku slavila z osmi příležitostí čtyři prvenství a jedno třetí místo. Podruhé v řadě také vybojovala malý glóbus za sjezd.

Když byla zdravá, jezdila tak, že americká legenda Lindsey Vonnová o ní prohlásila, že by si mohla zazávodit i s muži.

„Sofia v rychlostních a Mikaela Shiffrinová v technických disciplínách,“ říkala Vonnová. „Nebudu spekulovat, jak by dopadla. Hodně by záleželo na trati, třeba v Kitzbühelu by nemohla. Ale na jiných tratích? Proč ne, bylo by to zajímavé porovnání.“

Stříbro s hodnotou zlata

Loňská sezona však pro ni nebyla jen o radostech. Byl závěr ledna, když při domácích závodech v Cortině tvrdě upadla. Do cíle ještě dorazila, jenže věděla, že je zle.

Diagnóza? Podvrtnuté koleno, částečné poranění zkříženého vazu a také menší zlomenina lýtkové kosti.

Před blížícími se olympijskými hrami velký problém.

„My lyžaři jsme jako vlaky jedoucí obrovskou rychlostí,“ ohlížela se Goggiaová nyní. „Ten můj se najednou zastavil. Musela jsem vyměnit nějaké součástky, abych se mohla znovu rozjet a snažit se dohnat ostatní. Byl to náročný proces. Po Cortině jsem musela začít lyžovat jinak. Jak po psychické, tak fyzické stránce. Zatímco před ní mi všechno připadalo tak snadné, po ní jsem pochopila, že na sobě ještě musím hodně pracovat.“

STŘÍBRO PRO ITALSKOU BOJOVNICI. Sofia Goggiaová hrdě ukazuje olympijskou medaili za sjezd.

Mnohé lyžařsky by v tu chvíli nejspíš v slzách ukončily sezonu. Ona je ale jiná. Okamžitě začala chodit na rehabilitace, cvičila v bazénu, v posilovně. Po třech dnech prý zahodila berle a věřila, že se její stav zlepší.

Což se potvrdilo.

V polovině února už stála na startu sjezdu v olympijském Pekingu a vydala se vstříc stříbru. „Pro mě ale mělo hodnotu zlata. Dokázala jsem něco nemožného. Vážím si ho třeba mnohem víc než malého glóbu,“ vykládala.

Tentokrát už bez pádů

Právě zranění ji často sráží. Kde by bez nich mohla být?

V roce 2018 si při tréninku na Hintertuxu zlomila kotník. O dva roky později si při závodech v Garmisch-Partenkirchenu zlomila levou ruku. Loni v únoru si v Ga-Pa poranila koleno, když upadla při sjíždění sjezdovky po zrušeném závodě, a letos před zmíněnou Cortinou přišla nehoda v Altenmarku, kdy vlétla do ochranných bariér. Tehdy se jí ale nic vážnějšího nestalo.

A to pochopitelně není vše.

„Když lyžuju, tak nepřemýšlím nad důsledky. Prostě jedu, snažím se vyhrát a tlačím do toho tak, jak jen můžu,“ říkávala.

Letos by na to však chtěla jít jinak. Už má dost všech těch patálií.

„Mým velkým letošním cílem je, abych byla konzistentní po celý rok. V minulých letech se mi dařilo hlavně na začátku sezony, pak jsem ale ztrácela formu, často jsem byla zraněná. Což chci letos změnit,“ vyprávěla Italka.

Sofia Goggiaová na trati sjezdu v Lake Louise

I proto se prý víc zaměřila na techniku. Pilovala ideální aerodynamickou pozici, zlepšovala nájezdy do bran.

„Když jste na tom dobře fyzicky, skryjete nějaké technické nedostatky. Když na tom ale tak dobře nejste, každá chyba je mnohem víc znát,“ vyprávěla. „Potřebuju proto vybudovat silný technický základ, abych lyžovala pokaždé stejně bez ohledu na fyzickou kondici.“

Útok na světové zlato

Ještě než se pustila do tréninku, přípravu na aktuální ročník zahájila pořádným odpočinkem.

„Loňská sezona byla z psychického hlediska jednou z nejnáročnějších. Na konci jsem se cítila úplně vyždímaná,“ povídala.

I když se po zranění v Cortině vrátila a jezdila i po olympijských hrách, končila v bolestech. Nohy ji bolely tak, že pořádně nemohla chodit.

Výstup do schodů? Ten pro ni byl vyloženě utrpením.

„Nebo když mi řekli, abych vyskočila na jedné noze. Nebyla jsem schopná udělat ani takhle jednoduchý pohyb,“ popisovala. „Stála jsem před rozhodnutím, jestli nejít na operaci. Nakonec jsem se ale rozhodla pro kompromis.“

iamsofiagoggia @goggiasofia Panda mood means sunny days on skis ❤️ https://t.co/wYeA8OB6D2 oblíbit odpovědět

Celý měsíc proto pod dohledem fyzioterapeutů jen rehabilitovala, pak si ještě dala dovolenou a až poté se pustila do suché přípravy.

Jejím letošním cílem je obhajoba malého glóbu za sjezd. Dalším je mistrovství světa ve Francii, kde byl chtěla doplnit sbírku chybějících kovů. Ze šampionátu má dosud druhé místo ze super-G a třetí z obřího slalomu.

„Zlato z mistrovství světa je něco, co bych moc chtěla,“ zasní se Goggiaová. „Často slyším, jak maminky říkají svým dětem: Podívej, tohle je Sofia, mistryně světa… Jenže já je musím zastavit a opravit: Ne, vyhrála jsem olympijské hry, ale světový titul ještě ne. Takže určitě jde o trofej, kterou bych chtěla přidat do sbírky.“

První starty sezony ji v jejím snažení jistě podpořily.